金曲歌后動刀「隆乳手術」難道不痛？霸氣喊話：我更怕醜

〔記者蕭方綺／台北報導〕温昇豪、張榕容、安心亞、韓星李廷鎮與鄒承恩主演的台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》將於12月13日播出，預告中，温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」以專業口吻為「客人」介紹：「浮肋手術會變出螞蟻腰，填裝假體讓你又挺又胸，我們盡力滿足你的想像。」一句話道出現代醫美產業的極致追求，而金曲歌后艾怡良也軋上一角，飾演接受隆乳手術的酒店媽媽桑，被阿喜問「難道不怕痛嗎」，她回：「怕死啦！但是我更怕醜。」揭開現代人追求完美外貌背後更深層的心理焦慮。

安心亞（左）在《整形過後》成温昇豪（右）最美後援，上演治癒系愛戀。（六魚文創提供）

温昇豪感性說：「這部劇最打動我的地方，是每個角色都在和自己和解。有人透過刀鋒修復外貌，也有人用時間修補心裡的裂縫。」他進一步談到整形議題的核心：「我們常說整形是改變外表，但其實更多時候，人是想找回那個能被愛、能喜歡自己的模樣。」

艾怡良在《整形過後》為愛整形，就算怕痛也直呼「我更怕醜」。（六魚文創提供）

他也期許觀眾能從劇中獲得不同的反思：「我希望觀眾在看完《整形過後》後，不只是想誰變漂亮了，而是去想什麼才是我們真正想留下的樣子。」導演林立書補充：「我們想用這部劇去談『選擇』，去理解那些想變美、也在努力讓自己快樂的人。整形不該被批判，而是一種重新看見自己的方式。」

張榕容在《整形過後》飾演整形醫師，卻屢屢戳破現代社會審美的同質化與盲從。（六魚文創提供）

《整形過後》將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

