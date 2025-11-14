台南囝仔！林映唯北漂返家「像充電」 蔡凡熙自在不跟風

蔡凡熙（左）、林映唯在遊戲室玩得不亦樂乎。（品牌提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕林映唯、蔡凡熙應台南知名飯店邀請，成為「引路人」打開記憶裡的那條街、那家攤、那杯果汁、那間咖啡館，把自己熟悉的台南生活方式公開分享。

林映唯（左）、蔡凡熙一起品嘗無名米糕。（品牌提供）

林映唯、蔡凡熙皆是台南出生長大，林映唯對台南的記憶是一種溫度。她說：「我從小在台南長大，北上求學之後就一直留在台北，也因為離開了，才更能感受到台南的不同。那裡的生活很柔軟，什麼事情都不用太快，有一種『生活在發酵』的節奏。每次回去，都會覺得心被重新充電。」

蔡凡熙（左）、林映唯一起現身台南街頭，與水果合影。（品牌提供）

她回憶學生時期常常和朋友在市區亂晃，沒有目的，只是騎著車穿梭巷弄。「有時候經過某條路，聞到某家小吃的味道、聽到熟悉的老歌，就會覺得自己又回去了。」她說台南人之間的距離很近，那種親切感不是熱情，而是誠實的生活。

蔡凡熙在台南出生長大，認為台南人的特質就是不需要跟風。（品牌提供）

林映唯覺得回台南就像充電。（品牌提供）

蔡凡熙的台南記憶則更直接、更接地氣，「我所有有記憶的成長都在台南，第一次打工、第一次演戲、第一次被罵都在這裡。走進市區的每一條路都有回憶。」他笑著說，「雖然現在工作在台北，但每次回到台南就會有一種滿電的感覺，可以好好放鬆、講台語、跟老朋友吃飯，整個人都變回原來的自己。」他認為台南人的特質就是「不需要跟風」。「這裡的人都有自己喜歡的味道與風格，不會為了流行而改變。這種自在、這種真實，就是我最喜歡的台南。」

