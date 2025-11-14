自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台南囝仔！林映唯北漂返家「像充電」 蔡凡熙自在不跟風

蔡凡熙（左）、林映唯在遊戲室玩得不亦樂乎。（品牌提供）蔡凡熙（左）、林映唯在遊戲室玩得不亦樂乎。（品牌提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕林映唯、蔡凡熙應台南知名飯店邀請，成為「引路人」打開記憶裡的那條街、那家攤、那杯果汁、那間咖啡館，把自己熟悉的台南生活方式公開分享。

林映唯（左）、蔡凡熙一起品嘗無名米糕。（品牌提供）林映唯（左）、蔡凡熙一起品嘗無名米糕。（品牌提供）

林映唯、蔡凡熙皆是台南出生長大，林映唯對台南的記憶是一種溫度。她說：「我從小在台南長大，北上求學之後就一直留在台北，也因為離開了，才更能感受到台南的不同。那裡的生活很柔軟，什麼事情都不用太快，有一種『生活在發酵』的節奏。每次回去，都會覺得心被重新充電。」

蔡凡熙（左）、林映唯一起現身台南街頭，與水果合影。（品牌提供）蔡凡熙（左）、林映唯一起現身台南街頭，與水果合影。（品牌提供）

她回憶學生時期常常和朋友在市區亂晃，沒有目的，只是騎著車穿梭巷弄。「有時候經過某條路，聞到某家小吃的味道、聽到熟悉的老歌，就會覺得自己又回去了。」她說台南人之間的距離很近，那種親切感不是熱情，而是誠實的生活。

蔡凡熙在台南出生長大，認為台南人的特質就是不需要跟風。（品牌提供）蔡凡熙在台南出生長大，認為台南人的特質就是不需要跟風。（品牌提供）

林映唯覺得回台南就像充電。（品牌提供）林映唯覺得回台南就像充電。（品牌提供）

蔡凡熙的台南記憶則更直接、更接地氣，「我所有有記憶的成長都在台南，第一次打工、第一次演戲、第一次被罵都在這裡。走進市區的每一條路都有回憶。」他笑著說，「雖然現在工作在台北，但每次回到台南就會有一種滿電的感覺，可以好好放鬆、講台語、跟老朋友吃飯，整個人都變回原來的自己。」他認為台南人的特質就是「不需要跟風」。「這裡的人都有自己喜歡的味道與風格，不會為了流行而改變。這種自在、這種真實，就是我最喜歡的台南。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中