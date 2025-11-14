自由電子報
娛樂 最新消息

老台南人帶路！蔡凡熙、林映唯「私房美食清單」全揭秘

林映唯（左）與蔡凡熙都是道地台南人。（天下南隅提供）林映唯（左）與蔡凡熙都是道地台南人。（天下南隅提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「小美」林映唯與蔡凡熙從小生活在台南，對台南有著深厚的感情，分享他們記憶裡的那條街、那家攤、那杯果汁、那間咖啡館，把自己熟悉的台南生活方式公開分享。林映唯對台南的記憶是一種溫度。她說：「我從小在台南長大，北上求學之後就一直留在台北，也因為離開了，才更能感受到台南的不同。那裡的生活很柔軟，什麼事情都不用太快，有一種『生活在發酵』的節奏。每次回去，都會覺得心被重新充電。」

林映唯（左）與蔡凡熙大嗑無名米糕。（天下南隅提供）林映唯（左）與蔡凡熙大嗑無名米糕。（天下南隅提供）

她回憶學生時期常常和朋友在市區亂晃，沒有目的，只是騎著車穿梭巷弄。「有時候經過某條路，聞到某家小吃的味道、聽到熟悉的老歌，就會覺得自己又回去了。」她說台南人之間的距離很近，那種親切感不是熱情，而是誠實的生活。

蔡凡熙的台南記憶則更直接、更接地氣。「我所有有記憶的成長都在台南，第一次打工、第一次演戲、第一次被罵都在這裡。走進市區的每一條路都有回憶。」他笑說：「雖然現在工作在台北，但每次回到台南就會有一種滿電的感覺，可以好好放鬆、講台語、跟老朋友吃飯，整個人都變回原來的自己。」

林映唯（右）造訪蔡凡熙他家開的逍遙果汁。（天下南隅提供）林映唯（右）造訪蔡凡熙他家開的逍遙果汁。（天下南隅提供）

他認為台南人的特質就是「不需要跟風」。「這裡的人都有自己喜歡的味道與風格，不會為了流行而改變。這種自在、這種真實，就是我最喜歡的台南。」

兩人也分享自己口袋清單：

1. 國華街的逍遙果汁：攤子不大，有一種老派的節奏感，是蔡凡熙家裡開的店。果汁從攪拌機倒進杯子的那一刻，時間好像慢了下來。

2. 無名米糕：這裡沒有裝飾過的浪漫，只有真實，幾張小桌子，排隊的人總是安靜地等。盛在陶瓷碗裡的小米糕，上頭鋪著滷肉，濃郁的醬香會悄悄溢進鼻尖。

3. 紅磚布丁：湯匙敲到碗的聲音，混在台南的午後氣溫裡，是屬於老城的聲音記憶。

4. IBT COFFEE：這家咖啡店沒有華麗的裝潢，卻總有不急不徐的人聲與咖啡香。早晨起來來一杯檸檬冰美式，輕盈而清爽。

5. 草器：這是一間以花與器皿構築日常的小店。老闆娘總是笑著幫客人綁一束當季的花，街角的風吹進屋裡，連時間都顯得有點透明。帶一束花回飯店，也像是把城市的空氣裝進袋子。

6. MUSA：限定餐食「Thai Nan 香腸沙律」採用台南香腸，搭配新鮮生菜、洋蔥及小番茄，以酸甜微辣的泰式沙律醬調拌。整體口感清爽開胃，層次豐富、風味討喜。

7. 酒吧Bar Often、IPA Cellar Sparrow Brew.：點一杯限定調酒「時隅 Temporal Nook」，龍眼糖及烏梅香混著木質調，在喉間慢慢散開，像這座城市不願被說破的浪漫。如果想續攤，可以走至鄰近的IPA Cellar Sparrow Brew.喝一杯老闆自釀的招牌啤酒「Chin Chin」與老闆聊聊他的收藏黑膠音樂。

