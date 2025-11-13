27歲情色網美摩拳擦掌前進國會 非典型候選人橫空出世

27歲祕魯色情網美凱倫準備投入國會議員選舉。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕世界各地都有非典型政治人物出現，還記得30年前義大利豔星「小白菜」Elena Anna Staller已當上國會議員。1989年立委候選人「台灣小白菜」許曉丹亦高喊「奶頭對抗拳頭」，震撼才解嚴2年的台灣，可惜她3度參選皆以落敗收場。如今，祕魯一名27歲的情色網美凱倫（Karen Paniagua）也宣布加入國家前進黨，摩拳擦掌準備參與國會議員選戰。

30年前義大利豔星「小白菜」Elena Anna Staller當上國會議員，震撼全世界。（翻攝自X）

1989年立委候選人「台灣小白菜」許曉丹亦高喊「奶頭對抗拳頭」，震撼才解嚴2年的台灣。（資料照，記者黃旭磊攝）

凱倫表示「我準備好為祖國做出貢獻」，更稱這次選舉將是她人生的轉捩點。她在社群透過影片宣布，自己將參選國會議員，且身負重大責任，她已經做好準備面對新的挑戰、目標與機遇。

凱倫表示「我準備好為祖國做出貢獻」。（翻攝自IG）

凱倫擁有凹凸有致的火辣身材，在TikTok、IG、OnlyFans等社群平台累積大量粉絲，月收入約為2萬美元（約新台幣62萬元）。除此之外，凱倫也經營販賣情趣用品、抱枕等商品當作副業，並投資房地產及多家企業，算是個小富婆。學歷部分，凱倫擁有祕魯應用大學商業心理學學位，目前也正在攻讀管理學位。

凱倫在TikTok、IG、OnlyFans等社群平台累積大量粉絲。（翻攝自IG）

凱倫認為自己性感又內向，OnlyFans只是她展示身體的地方，倘若當選正式步入政壇，她就會關閉OnlyFans帳號，專心投入政治活動。凱倫的母親則表示，凱倫長久投入學習與幫助孩童，當她發現祕魯資源集中大城市，無法顧及弱勢者，才毅然決然投入選戰。

