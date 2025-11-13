自由電子報
娛樂 最新消息

李相日《國寶》狂掃票房後 再迎《扶桑花女孩》4K經典回歸

蒼井優（左二）演出《扶桑花女孩》令事業更上一層樓。（華映提供）蒼井優（左二）演出《扶桑花女孩》令事業更上一層樓。（華映提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本年度現象級電影《國寶》寫下驚人票房紀錄，在台創下破2000萬的票房佳績，導演李相日早期作品《扶桑花女孩》趁勢推出4K修復版，要讓影迷重溫當年的感動。

《扶桑花女孩》源自於製片石原仁美在電視上偶然看到，關於常磐夏威夷溫泉度假村的紀錄片，她認為是拍成電影的絕佳題材。

原先構想以度假村社長為主角，但隨著採訪深入，她逐漸被素人草裙舞團隊的經歷吸引，最後決定將焦點轉為少女們在從橫濱請來的老師指導下，努力站上舞台的感人歷程。

《扶桑花女孩》4K修復海報。（華映提供）《扶桑花女孩》4K修復海報。（華映提供）

李相日是日本近年最具代表性的導演之一，2006年他以笑淚交織、雅俗共賞的《扶桑花女孩》橫掃日本影壇電影獎的最佳影片，奠定名導地位，當年電影在金馬影展放映大受歡迎，隔年在台灣上映，也創下千萬票房的好成績。

李相日對於居民總動員，試圖扭轉小鎮衰敗命運的故事很感興趣，在實地前往度假村觀看表演後，他發現草裙舞節奏快速、情感濃烈且層次豐富，推翻他原本認為草裙舞是悠閒優雅的印象，也確信舞蹈可以成為電影的核心。

為忠實呈現故事中素人女孩從零開始的成長軌跡，製作團隊特意找來同樣沒有太多舞蹈經驗的松雪泰子、蒼井優、德永繪里、山崎靜代等女星演出，她們在接受3個月的密集訓練後，不僅掌握草裙舞基礎，也在過程中自然建立起情感與默契，讓演出更為深刻動人。

日本兩大女星松雪泰子與蒼井優的出色表現，先後抱回「第19屆日刊體育電影大獎」、「第49屆藍絲帶獎」等多座影后大獎，風光不已，讓兩人事業更上一層樓。《扶桑花女孩- 4K修復版-》將於12月5日在台上映。

