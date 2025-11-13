《鬼怪》男星變身中華料理學徒 遭名廚勸退原因爆笑

趙宇鎮在《誰想當老大》放下刀槍、拿起菜刀，直攻熱氣騰騰的料理世界。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國黑幫動作喜劇《誰想當老大》由演技派男星趙宇鎮領銜主演，他在《哈爾濱》的深沉演出讓人印象深刻，這次他逆轉形象，化身一位立志「不想當老大」的黑幫繼承人，決定放下刀槍、拿起菜刀，一腳踏進中華料理世界！

趙宇鎮拍過《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《陽光先生》、《毒梟聖徒》等作品，在台打開知名度；為完美詮釋這位「不想當老大的廚師」，原本不擅長料理的趙宇鎮卯足全力，不僅親自拜師參加過《黑白大廚》的中華料理名廚呂敬來與朴恩影，更在餐廳休息時跑去練習，認真到讓朴恩影忍不住笑著抱怨：「拜託你別再來了啦！」

請繼續往下閱讀...

趙宇鎮拍《誰想當老大》積極勤練廚藝，甚至在餐廳休息時跑去練習。（采昌提供）

令人心疼的是，他在拍攝《哈爾濱》期間長期禁食、過著近乎極限的生活，更一度因失眠求醫；就在身心俱疲之際，他接觸到《誰想當老大》劇本，其中幽默溫暖、荒誕又療癒的故事觸動了他，讓他直呼：「這部電影治癒了我貧瘠的心靈！」

導演羅熙燦對趙宇鎮的演技給予肯定，表示：「如果不是趙宇鎮，就不會有『純泰』這個角色。我對他的演技有很大信心，我認為能駕馭正劇的演員，在喜劇中更容易發光。」《誰想當老大》將在11月21日全台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法