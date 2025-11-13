自由電子報
娛樂 電影

（影）比耶誕老公公更驚喜 《聖誕五告讚！》零對白也能感動哭

〔記者鍾志均／綜合報導〕年末快到了，應景動畫片《聖誕五告讚！》由5位來自不同國家的繪本作者、動畫女導演通力合作，負責編寫並執導的5個全新故事，頌揚人類與動物之間的友誼。

《聖誕五告讚！》譜出冬日的夢幻旅程。（海鵬提供）《聖誕五告讚！》譜出冬日的夢幻旅程。（海鵬提供）

每個故事風格鮮明，融合了水彩畫、日本捲軸畫、木刻版畫及紙雕等藝術，全片幾乎沒有對白，透過精采畫面來說故事；可愛的是，該片還另邀俄羅斯女導演娜塔莉亞車爾尼雪娃設計多段「插曲」，將5個故事串連起來。

《聖誕五告讚！》第一讚為耶誕老人的破冰之旅。（海鵬提供）《聖誕五告讚！》第一讚為耶誕老人的破冰之旅。（海鵬提供）

她讓3片雪花穿上溜冰鞋，在夜空中與星星一起跳芭蕾，營造出奇妙的聖誕世界，幸福感與想像力爆表，不僅獲選法國安錫等10多個國際動畫影展，更熱賣全球超過50多個國家版權，獲讚賞「充滿創意，極富想像力」。

《聖誕五告讚！》精彩敘述了聖誕節即將來臨，人們準備放假，也是動物們開始狂歡的好時節。這6位來自不同國家的女導演，藉由5場神奇的冒險，帶領觀眾環遊世界，從法國、德國到日本、再到遙遠的北方，以及魔幻的北極光。

《聖誕五告讚！》第三讚是搶救最後一棵耶誕樹。（海鵬提供）《聖誕五告讚！》第三讚是搶救最後一棵耶誕樹。（海鵬提供）

電影除了將奇幻神話和美麗寓言，栩栩如生的呈現在觀眾眼前，更巧妙將環保議題置入其中，充分展現了她們創作的多樣性。

此外，電影邀請奧斯卡動畫《酷瓜人生》藝術總監西希米拉佐，以及法國知名配樂家巴勃羅皮科參與製作，片中兒童嬉戲聲與自然聲交響，搭配大提琴、弦樂五重奏、長笛、單簧管、手風琴、曼陀林、豎琴與打擊樂器等協奏展現，充滿歡樂童趣的想像。《聖誕五告讚！》將於12月19日起全台上映。

