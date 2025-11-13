自由電子報
娛樂 星座

不要問了！ 財位在哪裡？簡少年手把手教你找出來

每個人都希望自己能夠財運亨通，金銀滿庫。（資料照，記者劉濱銓攝）每個人都希望自己能夠財運亨通，金銀滿庫。（資料照，記者劉濱銓攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕許多人都喜歡在家裡擺些招財的吉祥物，希望藉此提升財運。簡少年在唐綺陽Podcast節目《唐陽雞酒屋》當中，聊到「如何找到正確的財位？」，簡少年說，很多人認為財位在進門斜對角的位置，其實根據風水流派不同，對財位的定義也不同。

簡少年說，對一個人來說，「健康」才是帶來財富的本錢，所以他建議想賺錢就要先整理好「心」，另外居住環境也會對財運帶來影響。簡少年指出，想要提升財運，首先可以整理象徵「正財」的前陽台；後陽台象徵「不為人知的進財方式」，所以也該打掃整潔。

簡少年也建議，盡量不要在陽台長時間晾曬衣物，寧可直接烘乾；浴室也應該保持整潔，清除濁氣避免發霉，浴室除霉做得好，霉運自然少，催財效果也可跟著大加分。

簡少年（左）上唐綺陽Podcast節目談及如何找出財位。（翻攝自YouTube）簡少年（左）上唐綺陽Podcast節目談及如何找出財位。（翻攝自YouTube）

至於坊間經常認為財位就在進門45度角，其實也有原因，簡少年解釋，進門45度角會因為開門時湧入氣流，容易沉積灰塵，只要把氣旋變成財氣，沉積的灰塵也就被視為累積的財富，所以房子越小越容易累積財氣，找到正確的財位之後，就能把發財金、錢母、招財小物放在該處。

放什麼東西最能招財？簡少年指出，只要和財運有連結的東西都可以，運用個人感應，改變原本屬於中性的氣場，就像每個人會喜歡某種性格的神明，都可以建立起彼此的感應與緣分，簡少年以自己為例，他個人比較講義氣，所以遇事必問關聖帝君。

「環境的力量很大」簡少年強調，道家講求修心，因此他鼓勵大家給「心」一個機會，除了「相由心生」之外，有些低潮也能隨著心境轉變，化危為安。內心如同環境一般需要經常拂拭，清靜的內心能產生力量，好運自然相伴而來。

