娛樂 最新消息

網紅赤鬼伯伯認「有男友」 大膽透露：愛愛不用套

Twitch人氣實況主兼YouTuber「Akai Baba」赤鬼伯伯被稱為「色氣主播」。（翻攝自IG）Twitch人氣實況主兼YouTuber「Akai Baba」赤鬼伯伯被稱為「色氣主播」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕Twitch人氣實況主兼YouTuber「Akai Baba」赤鬼伯伯被稱為「色氣主播」，身材火辣、外貌甜美的她，直播尺度經常遊走在18禁邊緣，讓她成為Twitch最受歡迎的女實況主之一。日前赤鬼伯伯的帳號開台，竟然出現一名男子，引發熱烈討論。赤鬼伯伯也因此開直播澄清，大方承認自己已經有男友，不是單身，更表示自己沒有刻意隱瞞，如果是長期跟播的粉絲應該都知道，除此之外，赤鬼伯伯還加碼透露，兩人「都不用套套」。

赤鬼伯伯大方承認自己已經有男友。（翻攝自IG）赤鬼伯伯大方承認自己已經有男友。（翻攝自IG）

台裔美籍實況主Joey Kaotyk在自家開台，卻用了赤鬼伯伯的Twitch帳號，網友瘋猜兩人之間關係。赤鬼伯伯很快就澄清，說明為何帳號會被誤用，希望粉絲不要過度聯想，更強調這是一場烏龍事件。

赤鬼伯伯加碼透露，「（跟男友）沒在用套套的。」（翻攝自IG）赤鬼伯伯加碼透露，「（跟男友）沒在用套套的。」（翻攝自IG）

赤鬼伯伯先前給人的感覺是「偏愛肥宅」類型的實況主，帳號被誤用之後，網友覺得自己好像不太了解赤鬼伯伯。赤鬼伯伯大方坦承現在有男朋友，也在YouTube留言區說：「有在看台的都知道，每次有人問我有沒有男友，我都是說有喔～但在你們腦中的劇本裡，我就是強調自己單身可追的女主播，所以我有沒有說過自己單身並不重要。」赤鬼伯伯甚至還透露，「（跟男友）沒在用套套的。」

赤鬼伯伯表示自己從來沒有掩飾自己有男友的事實。（翻攝自IG）赤鬼伯伯表示自己從來沒有掩飾自己有男友的事實。（翻攝自IG）

