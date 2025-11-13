自由電子報
娛樂 星座

誰是戀愛腦？ 3星座陷入愛河奮不顧身

3星座為了愛，化身為撲火的飛蛾也絲毫不猶豫。（路透）3星座為了愛，化身為撲火的飛蛾也絲毫不猶豫。（路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有些人談戀愛仍能保持理智；有些人一陷入愛河就會變成戀愛腦，有3大星座的人，只要愛上了就會不顧一切。為了「愛」他們可以犧牲所有、奮不顧身，這些人愛的深刻、愛的絕對，就算天下人不理解，他們也不在乎，化身為撲火的飛蛾也絲毫不猶豫，這3大星座是誰？快跟著《自由時報》娛樂頻道看下去。

★第3名 射手座

崇尚自由的射手座很難讓人想像他們為愛堅持的畫面。不過，雖然崇尚自由，射手座也喜歡直球面對自己內心的感受。當他們陷入愛河，就願意被束縛，這不是因為責任感或什麼其他原因，射手座只是很單純的選擇隨著心意而行。討厭虛偽和壓抑的射手座，寧願為愛放棄自由，也不願意活在不快樂的假面具之下。

★第2名 天蠍座

都說天蠍座是個敢愛敢恨的星座，屬於天蠍座的愛，極度深沉與絕對，如果遇到對的人，他們會想盡辦法和對方綁在一起，哪怕面對再多風雨都要牽手走到世界的盡頭。天蠍座的感情熱烈如火，如果遇上靈魂伴侶，天蠍座甚至可以拋棄自己的理智與責任，就算必須背離原有的一切，也會為愛奮不顧身。

★第1名 雙魚座

信奉浪漫主義的雙魚座，當他們遇到自己的靈魂伴侶，就會從內在產生無比的力量。即使現實生活中困難重重，雙魚座也會收起天馬行空的幻想，將一切專注且堅定在「愛」上頭。他們不顧現實阻礙、不怕輿論抨擊、不顧家庭阻撓，總而言之，一但愛上了，那份「命中注定」就是他們一生堅信的唯一，即使會傷了自己，雙魚也願意承擔這份愛所帶來的傷害與後果。

