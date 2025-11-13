自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

F.F.O成軍才一年 國三「忙內」驚吐想當「吃泡麵上班族」

F.F.O出道滿周年，12月開唱送粉絲新歌。　（FU Entertainment、DJB提供提供）F.F.O出道滿周年，12月開唱送粉絲新歌。　（FU Entertainment、DJB提供提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《原子少年2》冠軍團F.F.O由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、加藤琉士、至琦組成，出道將屆滿一年的他們，和同期出道的兄弟團ARKis拚了，即將在12月6日於CLAPPER STUDIO舉辦「2025 F.F.O Hey, Backpack Fanmeeting in Taipei」，這次見面會結合上班族的主題，讓還是學生的他們提早體驗長大後的生活。

平均18歲的F.F.O，成員從15歲到20歲，雖然僅有5歲的年齡差距，但若以上學的年級作為區分，年齡最小的至琦才國三，年齡最大的鈞嘉已經是大學生，聊起如果當上班族，哪個職業最適合自己？鈞嘉因為很會社交，喜歡交朋友，所以自認很適合當公關。俊希則因為很會笑臉迎人，選擇當櫃檯接待人員。

F.F.O出道滿周年，12月開唱送粉絲新歌。　（FU Entertainment、DJB提供提供）F.F.O出道滿周年，12月開唱送粉絲新歌。　（FU Entertainment、DJB提供提供）

小新喜歡做菜，所以想當餐廳服務生。勝銘愛穿搭，心中有一個服飾店老闆的夢想。加藤琉士精通日文、中文、英文，想當語言老師。彥旭先前曾在學校幫忙處理行政庶務，認為自己也蠻適合做行政的。「忙內」至琦則天馬行空笑說想當加班吃泡麵的上班族，「因為我有選擇障礙，常常一件事情要考慮很久，再加上我很喜歡吃泡麵。」

經過將近一整年的磨練，成員加藤琉士被大家公認越來越像大人，年紀最大的鈞嘉表示「有時候還會照顧我，我都覺得他是我的哥哥」，彥旭也爆料加藤琉士在練習的時候很嚴肅，也會幫助大家調整歌曲跟舞蹈，完全不像一個16歲的小孩，隊長勝銘也認為加藤琉士長大很多，「他會找我一起規劃排練時間以及內容，成長了不少」。對此加藤琉士說「覺得有時候跟大家開會的時候要自己能分清楚工作跟私底下的分別，有時候想法也要成熟也要學會怎麼去了解別人的想法」。

F.F.O將帶著新歌再見面會上首唱，「2025 F.F.O Hey, Backpack Fanmeeting in Taipei」門票開賣時間為11月17日18點，購票可洽拓元售票。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中