F.F.O成軍才一年 國三「忙內」驚吐想當「吃泡麵上班族」

F.F.O出道滿周年，12月開唱送粉絲新歌。 （FU Entertainment、DJB提供提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《原子少年2》冠軍團F.F.O由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、加藤琉士、至琦組成，出道將屆滿一年的他們，和同期出道的兄弟團ARKis拚了，即將在12月6日於CLAPPER STUDIO舉辦「2025 F.F.O Hey, Backpack Fanmeeting in Taipei」，這次見面會結合上班族的主題，讓還是學生的他們提早體驗長大後的生活。

平均18歲的F.F.O，成員從15歲到20歲，雖然僅有5歲的年齡差距，但若以上學的年級作為區分，年齡最小的至琦才國三，年齡最大的鈞嘉已經是大學生，聊起如果當上班族，哪個職業最適合自己？鈞嘉因為很會社交，喜歡交朋友，所以自認很適合當公關。俊希則因為很會笑臉迎人，選擇當櫃檯接待人員。

請繼續往下閱讀...

F.F.O出道滿周年，12月開唱送粉絲新歌。 （FU Entertainment、DJB提供提供）

小新喜歡做菜，所以想當餐廳服務生。勝銘愛穿搭，心中有一個服飾店老闆的夢想。加藤琉士精通日文、中文、英文，想當語言老師。彥旭先前曾在學校幫忙處理行政庶務，認為自己也蠻適合做行政的。「忙內」至琦則天馬行空笑說想當加班吃泡麵的上班族，「因為我有選擇障礙，常常一件事情要考慮很久，再加上我很喜歡吃泡麵。」

經過將近一整年的磨練，成員加藤琉士被大家公認越來越像大人，年紀最大的鈞嘉表示「有時候還會照顧我，我都覺得他是我的哥哥」，彥旭也爆料加藤琉士在練習的時候很嚴肅，也會幫助大家調整歌曲跟舞蹈，完全不像一個16歲的小孩，隊長勝銘也認為加藤琉士長大很多，「他會找我一起規劃排練時間以及內容，成長了不少」。對此加藤琉士說「覺得有時候跟大家開會的時候要自己能分清楚工作跟私底下的分別，有時候想法也要成熟也要學會怎麼去了解別人的想法」。

F.F.O將帶著新歌再見面會上首唱，「2025 F.F.O Hey, Backpack Fanmeeting in Taipei」門票開賣時間為11月17日18點，購票可洽拓元售票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法