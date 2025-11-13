自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馮淬帆告別式！周潤發送花籃 杜琪峯飛來台送最後一程

〔記者廖俐惠／綜合報導〕港星馮淬帆的告別式今天（13日）在桃園舉行，他生前演藝圈交友廣闊，周潤發送花籃之外，導演杜琪峯更親自飛來台，送馮淬帆最後一程。

杜琪峯飛來台灣，為馮淬帆送行。（讀者提供）杜琪峯飛來台灣，為馮淬帆送行。（讀者提供）

馮淬帆在10月31日病逝，享壽81歲。家屬依照其生前遺願，低調舉行家祭，僅通知至親友人大約40人參與，並未開放影迷追思。

會場花海一片，靈堂內部擺放有周潤發、戚美珍與苗僑偉、曾志偉、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁等人致贈的花籃表示哀悼。導演杜琪峯、錢江漢、電視製作人楊紹鴻等也都飛來台參加告別式，送好友最後一程。

周潤發、杜琪峯夫婦都送上花籃致哀。（讀者提供）周潤發、杜琪峯夫婦都送上花籃致哀。（讀者提供）

家祭上，家屬製作了一部7分鐘的影片，回顧馮淬帆的一生，親友們也輪流上台分享他們與馮淬帆相處的生活點滴，場面相當感人。馮淬帆外甥馮大勇表示：「好幾個月以前，我舅舅跟我說，他走了以後，什麼都不要做，送我到金門就好，他要跟他敬仰的胡璉將軍守護中華民國。我舅舅很愛國，很愛中華民國、很愛台灣，他很喜歡林口，所以他在林口過著他很喜歡的生活。我很欣慰，他在台灣有很多好朋友；他的後事，有很多人幫忙，陪我們跑來跑去，把事情辦的很妥貼，很謝謝他們；我也要特別感謝蔡淑君議員及林口區公所的幫忙。」

告別式在中午12點結束，靈柩移送桃園殯儀館第一火化場進行火化，骨灰由胡璉將軍的孫女胡敏珍及一行親友的護送下，搭乘下午5點50分的班機，由松山機場起飛，前往金門納骨塔安厝。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中