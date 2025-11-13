馮淬帆告別式！周潤發送花籃 杜琪峯飛來台送最後一程

〔記者廖俐惠／綜合報導〕港星馮淬帆的告別式今天（13日）在桃園舉行，他生前演藝圈交友廣闊，周潤發送花籃之外，導演杜琪峯更親自飛來台，送馮淬帆最後一程。

杜琪峯飛來台灣，為馮淬帆送行。（讀者提供）

馮淬帆在10月31日病逝，享壽81歲。家屬依照其生前遺願，低調舉行家祭，僅通知至親友人大約40人參與，並未開放影迷追思。

請繼續往下閱讀...

會場花海一片，靈堂內部擺放有周潤發、戚美珍與苗僑偉、曾志偉、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁等人致贈的花籃表示哀悼。導演杜琪峯、錢江漢、電視製作人楊紹鴻等也都飛來台參加告別式，送好友最後一程。

周潤發、杜琪峯夫婦都送上花籃致哀。（讀者提供）

家祭上，家屬製作了一部7分鐘的影片，回顧馮淬帆的一生，親友們也輪流上台分享他們與馮淬帆相處的生活點滴，場面相當感人。馮淬帆外甥馮大勇表示：「好幾個月以前，我舅舅跟我說，他走了以後，什麼都不要做，送我到金門就好，他要跟他敬仰的胡璉將軍守護中華民國。我舅舅很愛國，很愛中華民國、很愛台灣，他很喜歡林口，所以他在林口過著他很喜歡的生活。我很欣慰，他在台灣有很多好朋友；他的後事，有很多人幫忙，陪我們跑來跑去，把事情辦的很妥貼，很謝謝他們；我也要特別感謝蔡淑君議員及林口區公所的幫忙。」

告別式在中午12點結束，靈柩移送桃園殯儀館第一火化場進行火化，骨灰由胡璉將軍的孫女胡敏珍及一行親友的護送下，搭乘下午5點50分的班機，由松山機場起飛，前往金門納骨塔安厝。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法