章廣辰壓力大驚現M型禿 自招偷襲許光漢敏感部位「月下偷桃」

章廣辰（右）今和楊晴出席TVBS影集《舊金山美容院》宣傳活動。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕章廣辰今（13日）和楊晴出席TVBS影集《舊金山美容院》宣傳活動，聊到戲裡與方志友的感情線，他說：「再過兩集開始滿精彩的，角色之間的火花和轉折都會出現，我跟志友的對手戲我媽超愛，她每集都有看。」不過近來「人妻邊界」話題火熱，被提醒要小心時，他也幽默回應：「我會有邊界感，年紀越大越有。」

章廣辰被提醒要小心「人妻邊界」，不過他自認自己年紀越大越有邊界感。（記者陳奕全攝）

章廣辰進一步解釋：「工作有一部分是表演的成分，界線很難拿捏，但心裡都知道有沒有那種感覺，有的話就要注意，可能眼神就很重要。」說到「曖昧眼神」，他自曝：「男生比較容易啦！異男之間會互相玩弄一些『敏感的地方』，這很正常。」楊晴在旁笑著吐槽：「那是高中男生才會做的事吧！」章廣辰則回：「現在也會啦，要到最後關頭才知道是不是真的兄弟。」

章廣辰跟許光漢是大學時期就認識的好友。（記者陳奕全攝）

被問到是否和好友許光漢也會互開這種玩笑，章廣辰大方承認：「打打屁股是會啦，正常啊！」媒體追問「那有打前面嗎？」他笑回：「『擓』一下（月下偷桃），以前大學可能有吧，我真的忘記了，觸感也不記得了，我只能講我自己的。」他接著說：「我跟光漢認識很久了，大學就認識，我們基本上不太會吵架。我可能有時太白目、聊太嗨，就會亂開玩笑，但真的有不愉快我都會主動道歉，總要有人道歉嘛，我比較擅長道歉。」

章廣辰自曝拍戲壓力超大，髮際線倒退變成M型禿。（記者陳奕全攝）

談起拍戲壓力，章廣辰坦言：「去年拍這部戲壓力超大，掉髮、髮線一直退，變成M型禿，拍戲那4個月壓力最大，那時候很嚴重，現在好很多了。」他分析是因為角色轉折多、情緒戲又重，對他來說是一大挑戰，「拍攝前一天常常睡不著，都在想『我明天搞得定嗎？』所以拍完就決定留長頭髮，最近還開始蓄鬍。」但他也透露下個月打算「一次剃光」，笑說：「剃光頭很潮啊！新的開始，年底了嘛，最近感情也不順，太慘了。」

