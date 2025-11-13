自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

章廣辰壓力大驚現M型禿 自招偷襲許光漢敏感部位「月下偷桃」

章廣辰（右）今和楊晴出席TVBS影集《舊金山美容院》宣傳活動。（記者陳奕全攝）章廣辰（右）今和楊晴出席TVBS影集《舊金山美容院》宣傳活動。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕章廣辰今（13日）和楊晴出席TVBS影集《舊金山美容院》宣傳活動，聊到戲裡與方志友的感情線，他說：「再過兩集開始滿精彩的，角色之間的火花和轉折都會出現，我跟志友的對手戲我媽超愛，她每集都有看。」不過近來「人妻邊界」話題火熱，被提醒要小心時，他也幽默回應：「我會有邊界感，年紀越大越有。」

章廣辰被提醒要小心「人妻邊界」，不過他自認自己年紀越大越有邊界感。（記者陳奕全攝）章廣辰被提醒要小心「人妻邊界」，不過他自認自己年紀越大越有邊界感。（記者陳奕全攝）

章廣辰進一步解釋：「工作有一部分是表演的成分，界線很難拿捏，但心裡都知道有沒有那種感覺，有的話就要注意，可能眼神就很重要。」說到「曖昧眼神」，他自曝：「男生比較容易啦！異男之間會互相玩弄一些『敏感的地方』，這很正常。」楊晴在旁笑著吐槽：「那是高中男生才會做的事吧！」章廣辰則回：「現在也會啦，要到最後關頭才知道是不是真的兄弟。」

章廣辰跟許光漢是大學時期就認識的好友。（記者陳奕全攝）章廣辰跟許光漢是大學時期就認識的好友。（記者陳奕全攝）

被問到是否和好友許光漢也會互開這種玩笑，章廣辰大方承認：「打打屁股是會啦，正常啊！」媒體追問「那有打前面嗎？」他笑回：「『擓』一下（月下偷桃），以前大學可能有吧，我真的忘記了，觸感也不記得了，我只能講我自己的。」他接著說：「我跟光漢認識很久了，大學就認識，我們基本上不太會吵架。我可能有時太白目、聊太嗨，就會亂開玩笑，但真的有不愉快我都會主動道歉，總要有人道歉嘛，我比較擅長道歉。」

章廣辰自曝拍戲壓力超大，髮際線倒退變成M型禿。（記者陳奕全攝）章廣辰自曝拍戲壓力超大，髮際線倒退變成M型禿。（記者陳奕全攝）

談起拍戲壓力，章廣辰坦言：「去年拍這部戲壓力超大，掉髮、髮線一直退，變成M型禿，拍戲那4個月壓力最大，那時候很嚴重，現在好很多了。」他分析是因為角色轉折多、情緒戲又重，對他來說是一大挑戰，「拍攝前一天常常睡不著，都在想『我明天搞得定嗎？』所以拍完就決定留長頭髮，最近還開始蓄鬍。」但他也透露下個月打算「一次剃光」，笑說：「剃光頭很潮啊！新的開始，年底了嘛，最近感情也不順，太慘了。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中