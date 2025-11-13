自由電子報
娛樂 日韓

歷經16次放療 女星停工10個月後首露臉竟成光頭

韓國知名主持人朴美善（中）罹癌停工後首露面出現在劉在錫（右）節目。（翻攝自IG）韓國知名主持人朴美善（中）罹癌停工後首露面出現在劉在錫（右）節目。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕58歲韓國主持人朴美善因演出喜劇《順風婦產科》在台灣享有知名度，在韓國她也主持了《我們結婚了》、《Happy Together》等熱門節目。今年初朴美善發現罹患乳癌出席，暫停所有工作進行治療。停工10個月之後，昨（13）她上劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，樂觀的她還在現場公開了自己的光頭照。

出道37年來從未離開工作崗位的朴美善，僅在生產期間休息過2個月，因此這次罹癌停工10個月讓外界對她的健康狀況感到十分擔憂，不過，她在節目中開朗說：「剃頭時，我還開玩笑說『是不是很像《芙莉歐莎》（瘋狂麥斯系列電影人物）』？」

朴美善公布自己的光頭照。（翻攝自X）朴美善公布自己的光頭照。（翻攝自X）

朴美善說自已原本不知道罹患癌症，因為身體沒有其他症狀，只是感到非常疲倦，錄影時還會打瞌睡，沒想到這竟然是身體發出的警訊。因為敬業，雖然疲倦，朴美善還是不斷硬撐，直到2024年12月接受健康檢查的時候，才透過乳房攝影發現異樣，故進一步切片檢查，確定罹患乳癌。

歷經16次放療 女星停工10個月後首露臉竟成光頭朴美善經過12次抗癌治療、16次放射線治療，現在靠藥物控制病情，算是穩定下來。（翻攝自X）

朴美善說自己在耶誕節前夕緊急動手術，後來發現癌細胞已轉移到淋巴，只好進行化療。她說：「現在聲音還出得來，當時完全沒聲音，手腳末梢也沒有知覺，全身更長滿蕁麻疹。」意志力堅強的朴美善總是鼓勵自己「再忍一忍就好了」。朴美善也表示，乳癌也分成許多種類，她在化療途中曾發高燒到39度送急診，更被診斷出肺炎，經過12次抗癌治療、16次放射線治療，現在靠藥物控制病情，算是穩定下來。

朴美善的女兒在陪伴媽媽對抗癌症時，寫下305篇化療日誌，受訪時談到陪著媽媽抗癌的經歷，忍不住淚崩，朴美善也哭著表示：「我女兒最辛苦，從沒在我面前哭過」，現場氣氛溫馨感人。

點圖放大header
點圖放大body
