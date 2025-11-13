台韓樂團主唱超「浪漫」邂逅 庸俗救星認證「超反差歐巴」

庸俗救星進擊海外。（庸俗救星提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕新生代人氣另類搖滾樂團庸俗救星繼台北、台中、高雄千人專場後，宣布即將於12月20日舉辦香港專場，並將在明年一月與韓國創下5百萬點聽的新生代樂團87dance攜手推出台韓聯合公演 「ROMANTIC COMEDY」，分別於2026年1月3日台北、1 月 17 日首爾接力演出，展現搶攻亞洲獨立樂壇的強勢企圖心。

以《How Can I Forget You Girl》一曲在網路上突破 500 萬點聽的 87dance，是韓國K-Indie圈中以現場演出實力受到矚目的樂團，甚至曾獲得韓國話題製作人閔熙珍於個人社群上大力推薦。87dance 9月發行最新迷你專輯《I love your complex》，專輯中最令兩地樂迷驚喜的，正是與庸俗救星主唱宋家耘共同創作及合作演唱的新曲 《ROM-COM》，在台韓樂迷社群引發熱烈討論。

87dance與庸俗救星夢幻聯動。（MSG MUSIC&GATHER提供）

87dance 主唱兼主要創作者 BETHEBLUE 形容《ROM-COM》就像浪漫喜劇電影的開場場景，宋家耘的聲音讓電影角色立體起來，彷彿娓娓道來輕盈、帶點心酸、笨拙卻又令人噗呲一笑的愛情故事。

宋家耘分享，填詞的靈感來自幾年前在大阪獨自旅行時的一段緣分。「那時我在旅途中遇見一位也在獨旅的韓國男生，剛好目的地相同。雖然語言不通，但我們共度了幾天很美好的時光。那是一段明知道不可能發展的關係，卻又不想輕易放手的距離感。後來寫歌時，我想起那段經歷——小心翼翼地拉扯、靠近、又退後的曖昧，就是這首歌的開端。」

當BETHEBLUE將《ROM-COM》的歌詞草稿分享給宋家耘時，她立刻被詞裡的氛圍吸引：「我看著他寫的歌詞，覺得可以加上我的視角，讓這段豔遇變得完整。對我來說，這首歌就像是一份送給那段緣分的禮物。」

87dance與庸俗救星夢幻聯動。（MSG MUSIC&GATHER提供）

庸俗救星與87dance真正近距離的相遇始於今年浮現祭，為了能親眼見證 87dance 台灣處女秀，庸俗救星特別向浮現祭主辦提出希望能排在同日同舞台。演出當日，87dance 吉他手박성호 的效果器電源線在彩排時意外燒毀，庸俗救星吉他手阿雷恰好使用同款，當下立刻伸手相助，也因此打開了後台交流的大門。

87dance頗具人氣。（MSG MUSIC&GATHER提供）

關於87dance，庸俗救星形容：「他們是那種充滿反差魅力的歐巴，表面看起來酷帥又有距離感，演奏能力超強，但私下卻親切可愛，甚至有點搞笑。」

