自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台韓樂團主唱超「浪漫」邂逅 庸俗救星認證「超反差歐巴」

庸俗救星進擊海外。（庸俗救星提供）庸俗救星進擊海外。（庸俗救星提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕新生代人氣另類搖滾樂團庸俗救星繼台北、台中、高雄千人專場後，宣布即將於12月20日舉辦香港專場，並將在明年一月與韓國創下5百萬點聽的新生代樂團87dance攜手推出台韓聯合公演 「ROMANTIC COMEDY」，分別於2026年1月3日台北、1 月 17 日首爾接力演出，展現搶攻亞洲獨立樂壇的強勢企圖心。

以《How Can I Forget You Girl》一曲在網路上突破 500 萬點聽的 87dance，是韓國K-Indie圈中以現場演出實力受到矚目的樂團，甚至曾獲得韓國話題製作人閔熙珍於個人社群上大力推薦。87dance 9月發行最新迷你專輯《I love your complex》，專輯中最令兩地樂迷驚喜的，正是與庸俗救星主唱宋家耘共同創作及合作演唱的新曲 《ROM-COM》，在台韓樂迷社群引發熱烈討論。

87dance與庸俗救星夢幻聯動。（MSG MUSIC&GATHER提供）87dance與庸俗救星夢幻聯動。（MSG MUSIC&GATHER提供）

87dance 主唱兼主要創作者 BETHEBLUE 形容《ROM-COM》就像浪漫喜劇電影的開場場景，宋家耘的聲音讓電影角色立體起來，彷彿娓娓道來輕盈、帶點心酸、笨拙卻又令人噗呲一笑的愛情故事。

宋家耘分享，填詞的靈感來自幾年前在大阪獨自旅行時的一段緣分。「那時我在旅途中遇見一位也在獨旅的韓國男生，剛好目的地相同。雖然語言不通，但我們共度了幾天很美好的時光。那是一段明知道不可能發展的關係，卻又不想輕易放手的距離感。後來寫歌時，我想起那段經歷——小心翼翼地拉扯、靠近、又退後的曖昧，就是這首歌的開端。」

當BETHEBLUE將《ROM-COM》的歌詞草稿分享給宋家耘時，她立刻被詞裡的氛圍吸引：「我看著他寫的歌詞，覺得可以加上我的視角，讓這段豔遇變得完整。對我來說，這首歌就像是一份送給那段緣分的禮物。」

87dance與庸俗救星夢幻聯動。（MSG MUSIC&GATHER提供）87dance與庸俗救星夢幻聯動。（MSG MUSIC&GATHER提供）

庸俗救星與87dance真正近距離的相遇始於今年浮現祭，為了能親眼見證 87dance 台灣處女秀，庸俗救星特別向浮現祭主辦提出希望能排在同日同舞台。演出當日，87dance 吉他手박성호 的效果器電源線在彩排時意外燒毀，庸俗救星吉他手阿雷恰好使用同款，當下立刻伸手相助，也因此打開了後台交流的大門。

87dance頗具人氣。（MSG MUSIC&GATHER提供）87dance頗具人氣。（MSG MUSIC&GATHER提供）

關於87dance，庸俗救星形容：「他們是那種充滿反差魅力的歐巴，表面看起來酷帥又有距離感，演奏能力超強，但私下卻親切可愛，甚至有點搞笑。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中