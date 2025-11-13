60歲楊繡惠被直接推下滑草 管理員急到臉白

《綜藝新時代》主持群阿翔、楊繡惠、張文綺與陳怡婷到台東茶園取景。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視、八大《綜藝新時代》睽違兩年再度前進台東錄影，主持人阿翔、楊繡惠與代班主持張文綺才一開場就笑聲不斷。張文綺面對鏡頭開心大喊：「謝謝籃籃因為參加封王遊行請假，才讓我有機會代班來到台東！」讓現場工作人員全被逗樂。

節目選在鹿野高台草原開場，原本期待能搭上當地最具代表性的熱氣球，但因季節因素無緣升空。阿翔早有準備，安排「地面版」體驗給怕高的楊繡惠。他請楊繡惠坐上滑草車，三位主持人更是來不及徵詢她意願，就直接把滑草車往前推，讓楊繡惠一路尖叫高速滑下坡，現場笑翻一片。工作人員提醒「超過65歲長者不能搭乘」時，三位主持人立刻歪樓說：「可是我們不小心把繡惠姐推下去了！」嚇得管理員臉色發白，阿翔才急忙補充楊繡惠「60歲」，還在安全範圍內。

主持群在鹿野高台體驗快速滑草，楊繡惠才坐上滑草車就被直接推下去。（民視提供）

體驗完鹿野的「驚聲尖叫」後，主持群接著造訪茶園。只見工作人員手舉大大小小的金牌匾額列隊迎接，場面相當震撼。老闆娘吳秋伶指著茶園介紹，這裡正是「震驚全歐洲的新發明」紅烏龍的誕生地，由吳聲舜在2008年研發，以結合紅茶濃厚與烏龍甘醇的特色，在比利時比賽中獲獎無數。主持群走進茶園實際體驗採茶，聽聞紅烏龍製作需要三天才能完成，張文綺忍不住說：「但我們時間有限啦。」阿翔立刻接招喊「上框！」畫面瞬間切成影片播放模式，張文綺滑動時間軸，下一秒阿翔手上茶葉竟變成一罐紅烏龍，讓眾人驚呼連連。畫面還能倒退、暫停，她更惡作劇拿羽毛搔阿翔鼻孔、在楊繡惠耳朵旁出招，現場笑聲不斷。

主持群鹿野高台挑戰滑草，阿翔、張文綺、陳怡婷玩得超嗨，楊繡惠更是尖叫連連。（民視提供）

接著眾人前往池上，聽到要介紹池上米，阿翔神秘表示：「這位老闆可是池上的魔法師，能用池上米變出奇蹟！」他還自封是「新時代的魔法師」，從身上變出一塊花布，卻被陳怡婷吐槽：「這是剛剛採茶奶奶頭上的包巾吧？」令全場再度爆笑。阿翔示範魔術時舉起花布「瞬間消失」，張文綺也搶著挑戰，卻失敗被鏡頭拍得一清二楚，綜藝效果直接滿格。

