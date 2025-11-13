自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

60歲楊繡惠被直接推下滑草 管理員急到臉白

《綜藝新時代》主持群阿翔、楊繡惠、張文綺與陳怡婷到台東茶園取景。（民視提供）《綜藝新時代》主持群阿翔、楊繡惠、張文綺與陳怡婷到台東茶園取景。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視、八大《綜藝新時代》睽違兩年再度前進台東錄影，主持人阿翔、楊繡惠與代班主持張文綺才一開場就笑聲不斷。張文綺面對鏡頭開心大喊：「謝謝籃籃因為參加封王遊行請假，才讓我有機會代班來到台東！」讓現場工作人員全被逗樂。

節目選在鹿野高台草原開場，原本期待能搭上當地最具代表性的熱氣球，但因季節因素無緣升空。阿翔早有準備，安排「地面版」體驗給怕高的楊繡惠。他請楊繡惠坐上滑草車，三位主持人更是來不及徵詢她意願，就直接把滑草車往前推，讓楊繡惠一路尖叫高速滑下坡，現場笑翻一片。工作人員提醒「超過65歲長者不能搭乘」時，三位主持人立刻歪樓說：「可是我們不小心把繡惠姐推下去了！」嚇得管理員臉色發白，阿翔才急忙補充楊繡惠「60歲」，還在安全範圍內。

主持群在鹿野高台體驗快速滑草，楊繡惠才坐上滑草車就被直接推下去。（民視提供）主持群在鹿野高台體驗快速滑草，楊繡惠才坐上滑草車就被直接推下去。（民視提供）

體驗完鹿野的「驚聲尖叫」後，主持群接著造訪茶園。只見工作人員手舉大大小小的金牌匾額列隊迎接，場面相當震撼。老闆娘吳秋伶指著茶園介紹，這裡正是「震驚全歐洲的新發明」紅烏龍的誕生地，由吳聲舜在2008年研發，以結合紅茶濃厚與烏龍甘醇的特色，在比利時比賽中獲獎無數。主持群走進茶園實際體驗採茶，聽聞紅烏龍製作需要三天才能完成，張文綺忍不住說：「但我們時間有限啦。」阿翔立刻接招喊「上框！」畫面瞬間切成影片播放模式，張文綺滑動時間軸，下一秒阿翔手上茶葉竟變成一罐紅烏龍，讓眾人驚呼連連。畫面還能倒退、暫停，她更惡作劇拿羽毛搔阿翔鼻孔、在楊繡惠耳朵旁出招，現場笑聲不斷。

主持群鹿野高台挑戰滑草，阿翔、張文綺、陳怡婷玩得超嗨，楊繡惠更是尖叫連連。（民視提供）主持群鹿野高台挑戰滑草，阿翔、張文綺、陳怡婷玩得超嗨，楊繡惠更是尖叫連連。（民視提供）

接著眾人前往池上，聽到要介紹池上米，阿翔神秘表示：「這位老闆可是池上的魔法師，能用池上米變出奇蹟！」他還自封是「新時代的魔法師」，從身上變出一塊花布，卻被陳怡婷吐槽：「這是剛剛採茶奶奶頭上的包巾吧？」令全場再度爆笑。阿翔示範魔術時舉起花布「瞬間消失」，張文綺也搶著挑戰，卻失敗被鏡頭拍得一清二楚，綜藝效果直接滿格。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中