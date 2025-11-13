自由電子報
娛樂 最新消息

直播主養7隻貓遭投訴有異味 委屈：霸凌到快崩潰

網紅直播主馮子紜在家養7隻貓，遭鄰居投訴異味濃厚，已影響日常生活。（翻攝自IG）網紅直播主馮子紜在家養7隻貓，遭鄰居投訴異味濃厚，已影響日常生活。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅直播主馮子紜遭鄰居投訴住宅異味濃厚，已影響日常生活。馮子紜表示自己家裡養了7隻貓，近半年來鄰居不斷投訴她製造異味，不過她已經配合進行各種改善，鄰居仍不滿意，甚至聯合起來霸凌她，導致她快要崩潰。

馮子紜表示：「我只是想平靜養貓、安心生活，遵守規矩，也沒影響別人，卻被霸凌到快崩潰」。（翻攝自IG）馮子紜表示：「我只是想平靜養貓、安心生活，遵守規矩，也沒影響別人，卻被霸凌到快崩潰」。（翻攝自IG）

馮子紜表示：「我只是想平靜養貓、安心生活，遵守規矩，也沒影響別人，卻被霸凌到快崩潰」。她在社群發文，指隔壁鄰居從今年5月起就開始找她麻煩，說不喜歡她的貓砂味，又說不喜歡除臭劑味道，甚至會按她家的門鈴，激烈斥責。收到鄰居「指教」的馮子紜說，自己不僅配合換貓砂，還購入空氣清淨機，除此之外，她自己每天會鏟兩次貓砂盆，更請清潔阿姨每週上門打掃兩次，但鄰居還是感到不滿意，馮子紜無奈表示：「只要我一回家一開門，他就打開門然後舉報我味道飄出來，我真的不懂，他到底喜歡什麼味道？」

自認積極與鄰居溝通的馮子紜，認為對方就是故意刁難。（翻攝自IG）自認積極與鄰居溝通的馮子紜，認為對方就是故意刁難。（翻攝自IG）

自認積極與鄰居溝通的馮子紜，不但沒收到善意回應，鄰居還威脅「要用罰錢和恐嚇公告我在社區公審我把我趕走」。鄰居聯合社區管理委員會對她進行開罰，馮子紜認為自己想解決問題，但對方總是不滿意，她也不知道該怎麼做才好？馮子紜說：對方就是一副不管怎麼做我都不會滿意，反正我就是不喜歡寵物的態度，即使自己已經盡力，他們還是不滿意，每天上門騷擾，我連出門都害怕。

走投無路的馮子紜委屈拜託鄰居不要針對她挑三揀四。（翻攝自IG）走投無路的馮子紜委屈拜託鄰居不要針對她挑三揀四。（翻攝自IG）

走投無路的馮子紜委屈拜託鄰居不要針對她挑三揀四，更表示，「我已經沒工作3個月了，請不要再持續對我進攻擊跟監控……這樣很影響我的居住權益以及我的生活……」。

