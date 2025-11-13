《在加納共和國離婚》大穎衝破8億點擊！台灣現蹤被直擊竟吐痰

〔記者張釔泠／台北報導〕以《在加納共和國離婚》暴紅的馬來西亞的創作女聲DIOR大穎與金曲製作人張簡君偉再度合作最新單曲《大人的快樂》，特地來台錄音，不過當天她印象最深刻的，竟然是一邊唱一邊不停吐痰，自嘲是「痰唱歌手」，笑翻所有工作人員。

DIOR大穎的音樂總串流點擊已突破八億次。（索尼提供）

大穎的音樂總串流點擊至今已突破八億次，橫跨YouTube、Spotify、KKBOX、抖音等平台；Instagram 追蹤人數超過75萬，Reels短影片動輒破百萬觀看；TikTok帳號更累積逾 400萬按讚，成為Z世代與M世代之間最具共感的聲音象徵。

請繼續往下閱讀...

在推出《大人的快樂》前，大穎獨自前往英國進行為期三週的留學，成為她音樂與人生裡的重要轉折。她分享道：「我一個人去到人生地不熟的地方，挑戰自我，也重新找回了自己。」沒有經紀人、沒有熟悉的朋友，只有她與一座陌生城市的節奏。她甚至在倫敦期間，憑自己的力量成功舉辦了一場小型音樂會，吸引了爆滿的粉絲。

DIOR大穎的音樂總串流點擊已突破八億次。（索尼提供）

《大人的快樂》也讓她回望自己一路以來的成長。從早期以抒情悲歌為主，到如今開始探索更深層的內在情緒，她逐漸將「悲傷」唱得更成熟、更節制，也更真實。上個月初大穎特地飛來台灣錄音，她自爆：「在馬來西亞時喉嚨就有點不舒服，錄音時還是一邊唱、一邊清喉嚨，吐痰吐到用掉一整包衛生紙！」

儘管狀況不佳，她立即調整好狀態完成歌曲錄製，讓製作人都相當敬佩。大穎說：「我希望這首歌可以像生活裡的一段插曲，被每個人放進自己的日常。當你覺得辛苦時，它能提醒你，悲傷無聲，也能微笑前行。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法