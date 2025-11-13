自由電子報
娛樂 最新消息

Disney+ 全球新作連發！口碑續作首曝獨家消息

〔記者許世穎／香港報導〕迪士尼亞太區今（13）日首次於香港迪士尼樂園度假區舉辦「2025 Disney+原創內容發布會」，邀請來自美國、韓國與日本的頂尖創作人才齊聚一堂，搶先揭曉 Disney+ 將於 2026 年推出的全球娛樂內容陣容，展現平台持續深耕原創、打造全球化內容的決心。

2025 Disney+原創內容發布會搶先曝光 Disney+ 將於2026年推出的全球娛樂內容陣容。（Disney+ 提供）2025 Disney+原創內容發布會搶先曝光 Disney+ 將於2026年推出的全球娛樂內容陣容。（Disney+ 提供）

在今天的活動中，FX話題影集《幕府將軍》主演兼執行製作人真田廣之，與共同創作者瑞秋近藤、賈斯汀馬克斯一同登台，分享第一季的精彩敘事魅力，並準備迎接第2季的製作開拍。《幕府將軍》首季於2024年首播後橫掃18項艾美獎、創下單季獲獎最多的歷史紀錄。

多部即將於 Disney+上線的全球綜合娛樂作品也於今天搶先曝光，包括粉絲熱愛的影集續作《極樂凶間》第2季、《大熊餐廳》第5季，以及《波西傑克森》第2季；此外，還有全新原創影集與紀錄片也精彩亮相，包括《克里斯漢斯沃：與父親的騎行之旅》、聖誕電影《強納斯兄弟過聖誕》，以及將帶領觀眾跟隨威爾史密斯在100天內橫跨七大洲，展開一場極限探索之旅的紀錄片《威爾史密斯的極地縱橫》。

其他亮點包括《異形：地球》宣布將回歸推出第2季，以及《使女的故事》衍生劇《THE TESTAMENTS》（中文片名待定），這部扣人心弦的新作設定於原作事件數年後；與知名製作人萊恩墨菲打造、萬眾矚目的全新影集FX《美麗毒素》；還有《星光繼承者》系列最新篇章《星光繼承者：邪惡仙境》（暫譯），將帶來全新角色「崔西Chessy」（暫譯）。此外，澳洲原創影集《扒手道奇》第2季也搶先曝光，這部續作改編自查爾斯狄更斯的經典《孤雛淚》，將繼續帶來主角在澳洲維多利亞港的雙面人生。

