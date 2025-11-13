9m88急撇戀情！章廣辰認了「想結婚生子」遭拒絕：太急了

章廣辰與10年好友9m88爆戀情。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕章廣辰與10年好友9m88爆戀情，兩人在周興哲的演唱會上被目擊互動親密、共喝一杯飲料，他今（13日）與楊晴出席TVBS影集《舊金山美容院》宣傳活動，被問與9m88的緋聞時，開玩笑喊：「見光死啦！被寫死了，破壞一段好姻緣。」

章廣辰否認與9m88談戀愛，笑說：「她都否認那麼嚴重，她還問我是不是我們公司在宣傳戲。」他反虧9m88：「她還有2部電影耶！」他坦言覺得這段緋聞很好笑、很幽默，「本來想繼續演下去，但9m88一直強力否認」。

請繼續往下閱讀...

談起10年好友9m88，章廣辰說：「她的確很想交男朋友，我一直都知道，也不要因為我斷了她的桃花，她真的在徵男友。」有無可能出現日久生情的可能？他連忙搖頭：「我跟她應該不會，我們當朋友就會吵架，可能我態度不好、太粗魯，她就不爽，把她當男生在相處。」但又開玩笑補一句：「沒機會啦！見光死。」

至於爆出與9m88「共喝一杯飲料」，章廣辰再三澄清：「真的沒有！我跟她沒有手牽手，也沒有共喝一杯飲料，那是在小巨蛋的包廂，那邊飲料超多，我們可以一人喝一杯，不需要一起喝一杯。」聊到緋聞影響，他表示兩人關係沒變尷尬。

章廣辰坦言心裡仍有分手3年的舊愛。（記者陳奕全攝）

至於感情近況，章廣辰坦言心裡仍有分手3年的舊愛，他透露兩人過去交往5年，最近又重新從朋友做起，談起放不下這段戀情的原因？他說：「會覺得那個緣分還沒結束，我對她還有感情。」問他是否想復合？他笑說：「努力中。」但不確定會不會成功。

章廣辰自曝，近期曾向舊愛提出「想結婚生小孩」，他承認有想結婚念頭，「看連晨翔都生了，被刺激到，想說自己也差不多了，我這個月也要35歲了。」他提出後，慘被對方拒絕，他歸咎原因：「可能太急了，自己搞砸了。」他說過去5年戀情結束是因為「自己重心沒轉過來」，現在則希望能更成熟面對感情，「她也沒有不想結婚，只是還在觀察我，看我有沒有合格」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法