《幕府將軍》大獲成功拍第2季！真田廣之感性曝光心情「像父親一樣」

〔記者許世穎／香港報導〕橫掃全球的Disney+ 影集《幕府將軍》先前已宣布第2季將於明年初開拍，主演兼製片真田廣之和製作人夫妻檔賈斯汀馬克斯、瑞秋近藤今（13）日一同出席2025年Disney+ 原創內容發布會。對於首季全球好評加上獲獎成就，真田在感性表示：「對我來說也是非常驚訝。尤其作為製片和主演，能拿到獎座，幾年前在溫哥華拍攝時根本無法想像。」

真田廣之出席2025年Disney+ 原創內容發布會，透露不少《幕府將軍》第2季消息。（Disney+ 提供）

第2季的時空設定在首季結束後10年，真田廣之笑言他飾演的吉井虎永「可能變得更老，但更加沉穩了。」第2季將原作者詹姆斯克拉維爾小說的故事延伸，加入原創情節，真田表示：「雖然感受到壓力，但有從第1季磨合起的團隊，也有新加入的演員。我迫不及待想進入拍攝。希望把壓力轉化為力量，打造更出色的第2季。」

對於設定10年時間差的原因，製作人馬克斯解釋：「每季製作都需要時間，對觀眾來說，如果沉浸在劇情中，卻要等3年才看到第2季，而且劇中時間只過了5分鐘，會讓觀眾感到混亂。所以我們透過『10年後』的時間跳躍，讓觀眾能再次與角色相遇，重新發現他們的生活與性格。」

馬克斯還將《幕府將軍》形容為「史詩」，表示：「將描繪如何從戰國時代找到和平。雖以日本歷史為基礎，但第二季將延續第一季的宏大與美麗，也會在意想不到的地方加入愛情故事。這是一個戰爭與戰爭代價的故事。目前正精心製作第二季的戰爭場面。其規模、悲劇與人性之描寫前所未見，會帶來令人驚艷的效果。這部作品的故事基礎源自歷史。」目前正積極建設攝影棚。

首季真田廣之和不少年輕演員合作，他謙虛回顧：「這是非常寶貴的經驗，與年輕演員合作很刺激，反而自己也能學到很多。」他說作為製作人，在準備階段和拍攝現場提供建議，也不只以前輩的身份，還指導他們刀法動作的細節。「看到他們成長，拍出好的鏡頭時，比自己成功時還開心。我就像父親般地陪伴他們。」

真田補充：「我5歲開始當童星，在日本演出40年，在好萊塢20年。我認為自己在第1季傾注了所有經驗，這也成為我人生中的重要轉折點。每次頒獎典禮都會浮現所有關係者、前輩和老師的面孔。某種意義上，這算是回報他們，也激勵我在花甲之年仍要更加努力。」

第2季將加入包括水川麻美飾演「綾」、窪田正孝飾演「日向」、金田昇飾演「秀信」、榎木孝明飾演「伊藤」、國村隼飾演「郷田」等新角色。真田認為，《幕府將軍》將成為向世界介紹日本人才的平台，並鼓勵日本及亞洲的年輕演員與創作者抓住機會，努力學習演技與肢體表現，迎接夢想與挑戰。《幕府將軍》預計2026年1月在溫哥華開拍。

