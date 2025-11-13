自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《幕府將軍》大獲成功拍第2季！真田廣之感性曝光心情「像父親一樣」

〔記者許世穎／香港報導〕橫掃全球的Disney+ 影集《幕府將軍》先前已宣布第2季將於明年初開拍，主演兼製片真田廣之和製作人夫妻檔賈斯汀馬克斯、瑞秋近藤今（13）日一同出席2025年Disney+ 原創內容發布會。對於首季全球好評加上獲獎成就，真田在感性表示：「對我來說也是非常驚訝。尤其作為製片和主演，能拿到獎座，幾年前在溫哥華拍攝時根本無法想像。」

真田廣之出席2025年Disney+ 原創內容發布會，透露不少《幕府將軍》第2季消息。（Disney+ 提供）真田廣之出席2025年Disney+ 原創內容發布會，透露不少《幕府將軍》第2季消息。（Disney+ 提供）

第2季的時空設定在首季結束後10年，真田廣之笑言他飾演的吉井虎永「可能變得更老，但更加沉穩了。」第2季將原作者詹姆斯克拉維爾小說的故事延伸，加入原創情節，真田表示：「雖然感受到壓力，但有從第1季磨合起的團隊，也有新加入的演員。我迫不及待想進入拍攝。希望把壓力轉化為力量，打造更出色的第2季。」

對於設定10年時間差的原因，製作人馬克斯解釋：「每季製作都需要時間，對觀眾來說，如果沉浸在劇情中，卻要等3年才看到第2季，而且劇中時間只過了5分鐘，會讓觀眾感到混亂。所以我們透過『10年後』的時間跳躍，讓觀眾能再次與角色相遇，重新發現他們的生活與性格。」

馬克斯還將《幕府將軍》形容為「史詩」，表示：「將描繪如何從戰國時代找到和平。雖以日本歷史為基礎，但第二季將延續第一季的宏大與美麗，也會在意想不到的地方加入愛情故事。這是一個戰爭與戰爭代價的故事。目前正精心製作第二季的戰爭場面。其規模、悲劇與人性之描寫前所未見，會帶來令人驚艷的效果。這部作品的故事基礎源自歷史。」目前正積極建設攝影棚。

首季真田廣之和不少年輕演員合作，他謙虛回顧：「這是非常寶貴的經驗，與年輕演員合作很刺激，反而自己也能學到很多。」他說作為製作人，在準備階段和拍攝現場提供建議，也不只以前輩的身份，還指導他們刀法動作的細節。「看到他們成長，拍出好的鏡頭時，比自己成功時還開心。我就像父親般地陪伴他們。」

真田補充：「我5歲開始當童星，在日本演出40年，在好萊塢20年。我認為自己在第1季傾注了所有經驗，這也成為我人生中的重要轉折點。每次頒獎典禮都會浮現所有關係者、前輩和老師的面孔。某種意義上，這算是回報他們，也激勵我在花甲之年仍要更加努力。」

第2季將加入包括水川麻美飾演「綾」、窪田正孝飾演「日向」、金田昇飾演「秀信」、榎木孝明飾演「伊藤」、國村隼飾演「郷田」等新角色。真田認為，《幕府將軍》將成為向世界介紹日本人才的平台，並鼓勵日本及亞洲的年輕演員與創作者抓住機會，努力學習演技與肢體表現，迎接夢想與挑戰。《幕府將軍》預計2026年1月在溫哥華開拍。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中