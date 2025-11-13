前少時成員Jessica爆合約糾紛 中國判賠天價金額

韓國女團「少女時代」前成員「Jessica」鄭秀妍在中國爆發合約糾紛。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團「少女時代」前成員「Jessica」鄭秀妍在中國發展多年，曾參加《乘風破浪》（浪姐3）、《了不起舞社》，先前也和中國經紀公司鬧出合約糾紛，被控違約私底下接工作，判賠1200萬人民幣（約新台幣5241.8萬元）。今（13）日Jessica又傳出另一件官司，原告要她吐出1000萬人民幣（約新台幣4368萬元）預付款以及違約金300萬人民幣（約新台幣1310.4萬元）加上律師費10萬人民幣（約新台幣43.7萬元），共計1310萬人民幣（約新台幣5722.6萬元）。

中國經紀公司控Jessica違約私底下接工作。（翻攝自IG）

中國人民法院公告網今年3月公告，杭州炫步網路科技有限公司提告及福建溪合森林文化科技有限公司，指控Jessica收取1000萬元預付款後未履行合約義務，要求退還預付款1000萬元、支付違約金300萬元及律師費10萬元，總計1310萬元；因訴狀與相關資料無法直接送達Jessica，所以採公告方式通知，案件訂於8月19日開庭審理。

請繼續往下閱讀...

Jessica經紀公司澄清網路平台出現大量不實傳言與惡意揣測，相關內容均為無中生有。（翻攝自IG）

Jessica經紀公司Coridel Entertainment對此發聲明指：網路平台出現大量針對Jessica的不實傳言與惡意揣測，相關內容均為無中生有、憑空捏造，不存在任何事實依據。對於官司相關問題，隻字不提。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法