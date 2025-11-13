自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

前少時成員Jessica爆合約糾紛 中國判賠天價金額

韓國女團「少女時代」前成員「Jessica」鄭秀妍在中國爆發合約糾紛。（翻攝自IG）韓國女團「少女時代」前成員「Jessica」鄭秀妍在中國爆發合約糾紛。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團「少女時代」前成員「Jessica」鄭秀妍在中國發展多年，曾參加《乘風破浪》（浪姐3）、《了不起舞社》，先前也和中國經紀公司鬧出合約糾紛，被控違約私底下接工作，判賠1200萬人民幣（約新台幣5241.8萬元）。今（13）日Jessica又傳出另一件官司，原告要她吐出1000萬人民幣（約新台幣4368萬元）預付款以及違約金300萬人民幣（約新台幣1310.4萬元）加上律師費10萬人民幣（約新台幣43.7萬元），共計1310萬人民幣（約新台幣5722.6萬元）。

中國經紀公司控Jessica違約私底下接工作。（翻攝自IG）中國經紀公司控Jessica違約私底下接工作。（翻攝自IG）

中國人民法院公告網今年3月公告，杭州炫步網路科技有限公司提告及福建溪合森林文化科技有限公司，指控Jessica收取1000萬元預付款後未履行合約義務，要求退還預付款1000萬元、支付違約金300萬元及律師費10萬元，總計1310萬元；因訴狀與相關資料無法直接送達Jessica，所以採公告方式通知，案件訂於8月19日開庭審理。

Jessica經紀公司澄清網路平台出現大量不實傳言與惡意揣測，相關內容均為無中生有。（翻攝自IG）Jessica經紀公司澄清網路平台出現大量不實傳言與惡意揣測，相關內容均為無中生有。（翻攝自IG）

Jessica經紀公司Coridel Entertainment對此發聲明指：網路平台出現大量針對Jessica的不實傳言與惡意揣測，相關內容均為無中生有、憑空捏造，不存在任何事實依據。對於官司相關問題，隻字不提。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中