Billboard Live落腳台北！陶晶瑩搶先開箱 驚呼：比五星飯店更奢華

〔記者侯家瑜／台北報導〕全球最具指標性的音樂品牌Billboard Live TAIPEI 今（13）日正式開箱，由日本天后中島美嘉擔任開場首演，後續陣容橫跨日韓台美，包括徐若瑄、大無限樂團、鮮于貞娥、王若琳、陳勢安與Eric Martin（Mr. Big主唱）等，堪稱國際級夢幻卡司。

三金主持人陶晶瑩（陶子）今受邀擔任「開箱VIP」，現場親領Billboard Live TAIPEI VIP 金卡，象徵首批尊榮會員正式誕生。陶子更主持象徵「世界級啟動」的開箱儀式，以機智幽默的節奏帶領全媒體踏入全新音樂宇宙。

陶子上台即展現招牌魅力，笑稱：「應該要唱吧？」隨後開金口演唱經典曲《LOVE》，渾厚嗓音搭配頂級音響，震撼全場。她打趣說：「我應該是圈內最愛唱的主持人吧？」並自嘲若音不準就要錄到明天，引來滿堂笑聲。陶子也誇Billboard Live TAIPEI是「Mix & Match的品牌」，從場館設計到氛圍都讓她驚豔。

現場四大沉浸式體驗空間首次曝光：「Gate of Groove」光廊像穿越次元、「Bar of Melody」以調酒詮釋旋律、「Intimate Live」重現私密系現場感、「Backstage of Dreams」後台則比五星飯店更奢華。媒體與嘉賓紛紛驚呼：「這根本是亞洲最強音樂場館！」

CREDO HOLDINGS董事長白井浩一表示，台北的創造力與熱情正是Billboard Live精神的體現；前Billboard JAPAN CEO、現場總監北口正人也激動表示：「這不是日本的複製，而是屬於台北的Billboard Live。」Penske Media Corporation代表Gurjeet Chima更肯定台北將成為PMC佈局亞洲的重要據點。

