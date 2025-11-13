自由電子報
娛樂 最新消息

羨慕了！鄭興包場獨享超稀有「大黑湯」 狂拍照12小時

〔記者張釔泠／台北報導〕創作歌手鄭興公開個人第四張專輯名稱《尋找鄭先生》，為展現全新樣貌與企圖心，團隊力邀日本攝影師川島小鳥掌鏡拍攝專輯平面視覺，鄭興難掩興奮：「這張專輯從收歌開始就像是一場圓夢計畫，沒想到除了能邀請到自己欣賞多年的音樂人一起參與創作之外，連攝影師都是自己心目中的夢幻名單！」

鄭興新輯《尋找鄭先生》與日籍攝影師川島小鳥合作。（好的秋工作室提供）鄭興新輯《尋找鄭先生》與日籍攝影師川島小鳥合作。（好的秋工作室提供）

曾獲得日本攝影界最高榮譽「木村伊兵衛寫真賞」的攝影師川島小鳥，在合作前對鄭興的印象是：「感覺鄭興是一位纖細型的藝術家青年。」合作結束後，川島小鳥表示鄭興是個「很常笑的人，笑容讓我印象最深刻」，並稱他在照片中是可愛型，但本人散發的氣場是帥氣型的，同時也特別讚賞鄭興「很會煮咖啡」，讓這次短暫的合作時光充滿美好。

專輯內頁拍攝企劃以十套服裝搭配十首歌曲，每個場景與造型都呼應歌曲意象與歌詞內容。一日內要完成五個場景轉換，行程緊湊又具挑戰性。幸運的是，原本預報下雨的天氣在拍攝當天奇蹟放晴，為整個拍攝增添好兆頭。

鄭興新輯《尋找鄭先生》與日籍攝影師川島小鳥合作。（好的秋工作室提供）鄭興新輯《尋找鄭先生》與日籍攝影師川島小鳥合作。（好的秋工作室提供）

首個場景選在世田谷公園，攝影師川島小鳥一開場就要求鄭興挑戰高難度姿勢，鑽進孩童遊具中取景，拍到腳幾乎抽筋仍不喊苦。第二個場景轉至日本設計師經營的咖啡店，鄭興在此展現手沖咖啡技術，店裡一隻怕生的小狗，在老闆指導下也被他成功收服，還一同出門散步。不過店外雜草叢生、蚊蟲猖獗，連攝影師都被叮得滿手紅豆冰，眾人只得提前收工。

第四個場景移至日式公寓，鄭興重現平日創作的模樣，並親手製作香氣四溢的歐姆蛋捲。呼應新專輯《尋找鄭先生》的主題，最後一站則來到西新宿街頭，捕捉他獨自穿梭城市、尋找自我與靈感的身影。

鄭興新輯《尋找鄭先生》與日籍攝影師川島小鳥合作。（好的秋工作室提供）鄭興新輯《尋找鄭先生》與日籍攝影師川島小鳥合作。（好的秋工作室提供）

封面拍攝選在創業於1950年代、後經整修的押上老湯屋「大黑湯」。這座錢湯以國寶級畫師中島盛夫繪製的壁畫聞名，如今由徒弟田中Mizuki接手維護，堪稱比熊貓還稀有的文化傳承。拍攝當天特別包場，鄭興得以獨享這座充滿歷史氣息與異國風情的浴場，可惜行程緊湊，無緣體驗聞名的高濃度炭酸泉。

鄭興新輯《尋找鄭先生》與日籍攝影師川島小鳥合作。（好的秋工作室提供）鄭興新輯《尋找鄭先生》與日籍攝影師川島小鳥合作。（好的秋工作室提供）

這次拍攝歷時近12小時，從白天拍到天黑，共使用24卷底片，留下近800張作品。工作結束後，鄭興特別邀請川島小鳥與團隊共進晚餐，為即將在兩天後生日的川島提前慶生。現年45歲的川島小鳥也對32歲的鄭興說道：「我32歲時住在台灣創作作品，每天都在迷惘中度過。請繼續創作，唱出那些從迷惘中誕生的歌曲吧！」

