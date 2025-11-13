自由電子報
娛樂 最新消息

母女搶金馬女配 葉子綺「慘被家暴」崩潰：好害怕

黃珮琪今出席記者會。（記者潘少棠攝）黃珮琪今出席記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃珮琪和童星葉子綺在公視人生劇展《祝你下輩子開心》飾演母女，但戲裡媽媽為了細故，對女兒家暴，把女兒的頭壓到水龍頭下直接沖水，黃珮琪今出席記者會受訪談到這場戲，因為葉子綺的媽媽事先替她做心理建設，她一開始覺得好玩，後來多拍幾次，哭著求：「我不想要再繼續，好害怕喔。」讓現場所有人聽了很心疼，黃珮琪作為「下手元兇」，今無奈感嘆：「謝謝小女孩為藝術犧牲。」

她劇中和葉子綺演母女，戲外，2人今年分別以《我家的事》、《左撇子女孩》入圍金馬女配角獎，她們在入圍酒會上曾互相開心道恭喜。黃珮琪也提到《我家的事》劇組有討論出紅毯主題，對於得獎，她抱持平常心，「入圍女配已經超出預期很多，全家人一起去典禮很高興。」

黃珮琪今出席記者會。（記者潘少棠攝）黃珮琪今出席記者會。（記者潘少棠攝）

此外，這齣戲也談到長照，而黃珮琪是家中最小的孩子，幼稚園、國小放學後，會回家照顧罹癌多年的奶奶，替她換尿袋，偶爾個子高的她也會背著奶奶到處走，她幽幽說：「照顧人真的很辛苦，人家都說久病床前無孝子，我真的體驗過那狀態。」

奶奶過世後，她曾夢到奶奶對她說「我忘記你是誰了」，醒來後，她枕頭被眼淚淹沒，濕成一片，她感慨道：「我在看這齣戲時常常想到，你很愛的人有一天忘記你，就看到落淚。」是種傷口被打開又再關起來的折磨。

公視人生劇展《祝你下輩子開心》將於本週日（11/16）晚間10時公視頻道播出，並上架公視+平台。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

