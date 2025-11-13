申敏兒《再婚皇后》「既擔心又期待」朱智勛扮皇帝嘆財力不及

〔記者許世穎／香港報導〕Disney+全新奇幻韓劇《再婚皇后》今（13）日於2025年Disney+ 原創內容發布會造勢，主演申敏兒、朱智勳與李世榮一同出席。申敏兒表示很好奇這部作品會如何被改編成電視劇，因此決定參演，但不諱言「既擔心又期待」。

申敏兒（右起）、朱智勛、李世榮一同出席2025年Disney+ 原創內容發布會宣傳新劇《再婚皇后》。（記者許世穎攝）

該劇改編自全球點閱突破 26億的熱門網漫與網路小說，集合申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮一同演出，故事設定在虛構的東大帝國，講述深受百姓愛戴的皇后娜菲爾，她的皇帝丈夫某天突然帶回一位情婦、並要求離婚。面對羞辱與背叛，娜菲爾不願讓皇帝就此毀掉自己的人生，於是同意離婚，不過要求要和敵對西王國的王子結婚，開啟一場權力爭奪與情感交織的復仇之路。

申敏兒飾演備受愛戴的皇后娜菲爾，形容角色被稱為「完美皇后」，「原作受到許多人的喜愛，也讓大家非常期待。我自己也很好奇這部作品會如何被改編成電視劇，因此決定參與演出。」

申敏兒（右起）、朱智勛、李世榮一同為新劇《再婚皇后》造勢。（記者許世穎攝）

談到首次在西方背景與宮殿中演戲，申敏兒表示：「除了融合古今題材的古裝劇外，我幾乎都演現代劇，因此既擔心又期待。當初決定挑戰一個既像西方又帶有東方風格的宮廷故事時，其實覺得有點陌生，但戴上王冠、穿上禮服之後，感覺其實也不錯。」

朱智勛飾演東大帝國的皇帝索本修，「我對這部在全球廣受歡迎的網路漫畫會如何被呈現出來感到好奇。最近無論東西方或不同人種，奇幻題材的世界觀都在持續擴張，這樣的現象讓我既有興趣又充滿好奇。我也想知道如果我參與其中，會產生怎樣的效果。」

李世榮則飾演從奴隸躍升為皇帝妃嬪、野心勃勃瞄準皇后之位的女子菈絲塔，形容角色「可能會被認為有點厚臉皮」，笑說：「很多演員應該都能從她身上得到代入式的滿足感。這是一次非常新鮮又特別的體驗，拍攝過程中我也變得像拉絲塔一樣有慾望。」

朱智勳則補充說：「我們雖然飾演製造衝突的角色，但在那個時代背景下其實是單純的人，觀眾應該能從中感受到樂趣。」他自認體格條件和角色很相似，「差別是，可惜我沒有他那麼大的權力和財力！」

