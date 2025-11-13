自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

申敏兒《再婚皇后》「既擔心又期待」朱智勛扮皇帝嘆財力不及

〔記者許世穎／香港報導〕Disney+全新奇幻韓劇《再婚皇后》今（13）日於2025年Disney+ 原創內容發布會造勢，主演申敏兒、朱智勳與李世榮一同出席。申敏兒表示很好奇這部作品會如何被改編成電視劇，因此決定參演，但不諱言「既擔心又期待」。

申敏兒（右起）、朱智勛、李世榮一同出席2025年Disney+ 原創內容發布會宣傳新劇《再婚皇后》。（記者許世穎攝）申敏兒（右起）、朱智勛、李世榮一同出席2025年Disney+ 原創內容發布會宣傳新劇《再婚皇后》。（記者許世穎攝）

該劇改編自全球點閱突破 26億的熱門網漫與網路小說，集合申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮一同演出，故事設定在虛構的東大帝國，講述深受百姓愛戴的皇后娜菲爾，她的皇帝丈夫某天突然帶回一位情婦、並要求離婚。面對羞辱與背叛，娜菲爾不願讓皇帝就此毀掉自己的人生，於是同意離婚，不過要求要和敵對西王國的王子結婚，開啟一場權力爭奪與情感交織的復仇之路。

申敏兒飾演備受愛戴的皇后娜菲爾，形容角色被稱為「完美皇后」，「原作受到許多人的喜愛，也讓大家非常期待。我自己也很好奇這部作品會如何被改編成電視劇，因此決定參與演出。」

申敏兒（右起）、朱智勛、李世榮一同為新劇《再婚皇后》造勢。（記者許世穎攝）申敏兒（右起）、朱智勛、李世榮一同為新劇《再婚皇后》造勢。（記者許世穎攝）

談到首次在西方背景與宮殿中演戲，申敏兒表示：「除了融合古今題材的古裝劇外，我幾乎都演現代劇，因此既擔心又期待。當初決定挑戰一個既像西方又帶有東方風格的宮廷故事時，其實覺得有點陌生，但戴上王冠、穿上禮服之後，感覺其實也不錯。」

朱智勛飾演東大帝國的皇帝索本修，「我對這部在全球廣受歡迎的網路漫畫會如何被呈現出來感到好奇。最近無論東西方或不同人種，奇幻題材的世界觀都在持續擴張，這樣的現象讓我既有興趣又充滿好奇。我也想知道如果我參與其中，會產生怎樣的效果。」

李世榮則飾演從奴隸躍升為皇帝妃嬪、野心勃勃瞄準皇后之位的女子菈絲塔，形容角色「可能會被認為有點厚臉皮」，笑說：「很多演員應該都能從她身上得到代入式的滿足感。這是一次非常新鮮又特別的體驗，拍攝過程中我也變得像拉絲塔一樣有慾望。」

朱智勳則補充說：「我們雖然飾演製造衝突的角色，但在那個時代背景下其實是單純的人，觀眾應該能從中感受到樂趣。」他自認體格條件和角色很相似，「差別是，可惜我沒有他那麼大的權力和財力！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中