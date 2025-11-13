自由電子報
娛樂 日韓

NewJeans變2人組？分裂內鬨藏玄機 3人求回Ador成未知數

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團NewJeans昨天（12日）終於結束長達300多天的爭議，破天荒宣布全數回歸Ador，不過卻藏有一些玄機，NewJeans現階段明顯看出像女學生一樣搞小團體，分成兩派，且Ador是否會接受單方面發表聲明的3人回歸仍是未知數。

經紀公司Ador昨天（12日）先宣布Haerin、Hyein將回歸，且是與成員及其家人慎重的討論下，尊重法院判決，決定履行專屬合約，事後傳出是Hyein爸爸力挽狂瀾，讓兩人回頭是岸。根據《文化日報》報導，其實Haerin、Hyein在一個禮拜之前就與Ador洽談，並表達回歸意願，由於上訴的截止日期是在13日，因此決定12日公開消息。

NewJeans內部分裂，Hyein（左起）、Haerin是一派，Danielle、Hanni、Minji則是一國的。（達志影像）NewJeans內部分裂，Hyein（左起）、Haerin是一派，Danielle、Hanni、Minji則是一國的。（達志影像）

報導指出，秒的是，隔了2.5小時，Minji、Hanni、Danielle卻自行透過律師事務所發表聲明「經過慎重討論，我們決定回歸Ador」，不過這邊的「我們」並不包含Haerin、Hyein，其中的「慎重討論」也只限3人而已。Ador針對3人的回歸宣言持保留態度，表示正在確認她們的意圖。

Minji、Hanni與Danielle的聲明當中指出，延誤發聲是因為有成員在南極，加上Ador沒回應，才會自己發表立場。報導狠酸3人此舉很符合她們「我行我素」的作風，且更加印證了隨著Haerin、Hyein搶先宣布回歸，3人的態度從「從從容容」變成「匆匆忙忙、連滾帶爬」的說法。

《朝鮮日報》也指出，其實Ador內部對於3人自行宣布回歸感到難以接受，因為與去年11月NewJeans單方面終止合約的做法如出一轍，未來回歸的討論中，可能又有追加條件的狀況出現。報導進一步分析，如果Ador接受3人回歸，NewJeans自然可以以完整體形式活動，但如果3人的回歸談判失敗，不排除NewJeans以Haerin、Hyein雙人組繼續活動的可能性。

