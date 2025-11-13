自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

老婆跟異性出國？余祥銓夫妻突開吵 柔柔爆看光訊息對話

〔記者林欣穎／台北報導〕余祥銓、柔柔女兒「小元寶」今（13）日舉辦2歲慶生派對，演藝圈夫妻好友楊昇達、若綺還有熊熊、Mars都到場祝福。范姜彥豐上個月怒控妻子粿粿婚內出軌王子，掀起波瀾，余祥銓與柔柔被問及此事，余祥銓則坦言無法接受老婆跟異性出國。

余祥銓坦言自己無法接受讓柔柔跟異性出國，「全部都女生就可以」，還幽默鬧說除非對象是韓流天王GD就可以。柔柔則說跟余祥銓在一起後就沒有什麼異性朋友，也不會跟異性出去，夫妻倆都是一起行動。

余祥銓女兒小元寶2歲慶生派對。（記者胡舜翔攝）余祥銓女兒小元寶2歲慶生派對。（記者胡舜翔攝）

至於會不會互看彼此手機，余祥銓說不會後，隨即爆料柔柔都會看他的聊天群組謎片，柔柔則跳腳說不會，兩人輪流嘴對方說謊，柔柔更浮誇直呼：「天地良心哦」，夫妻倆現場逗嘴相當有趣，柔柔還抱怨余祥銓都不回訊息，所以他的朋友有事都換找柔柔做聯絡，「有女生或密他，但他是工作，他最近跟薔薔主持，人家密都沒回，要問工作也都很久才回，他手機都沒在用，連他男生朋友都跑來找我。」余祥銓則說是因為他有時候在睡覺或是玩電動，過一下就忘記了。

而到場送祝福的楊昇達被問及老婆若綺能不能跟異性出國，他則說自己一定會跟著她去，而若綺目前懷胎6個月，小倆口彼此信任不會查對方手機，還自爆密碼是彼此生日，楊昇達笑說之後要再改密碼。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中