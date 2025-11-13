老婆跟異性出國？余祥銓夫妻突開吵 柔柔爆看光訊息對話

〔記者林欣穎／台北報導〕余祥銓、柔柔女兒「小元寶」今（13）日舉辦2歲慶生派對，演藝圈夫妻好友楊昇達、若綺還有熊熊、Mars都到場祝福。范姜彥豐上個月怒控妻子粿粿婚內出軌王子，掀起波瀾，余祥銓與柔柔被問及此事，余祥銓則坦言無法接受老婆跟異性出國。

余祥銓坦言自己無法接受讓柔柔跟異性出國，「全部都女生就可以」，還幽默鬧說除非對象是韓流天王GD就可以。柔柔則說跟余祥銓在一起後就沒有什麼異性朋友，也不會跟異性出去，夫妻倆都是一起行動。

余祥銓女兒小元寶2歲慶生派對。（記者胡舜翔攝）

至於會不會互看彼此手機，余祥銓說不會後，隨即爆料柔柔都會看他的聊天群組謎片，柔柔則跳腳說不會，兩人輪流嘴對方說謊，柔柔更浮誇直呼：「天地良心哦」，夫妻倆現場逗嘴相當有趣，柔柔還抱怨余祥銓都不回訊息，所以他的朋友有事都換找柔柔做聯絡，「有女生或密他，但他是工作，他最近跟薔薔主持，人家密都沒回，要問工作也都很久才回，他手機都沒在用，連他男生朋友都跑來找我。」余祥銓則說是因為他有時候在睡覺或是玩電動，過一下就忘記了。

而到場送祝福的楊昇達被問及老婆若綺能不能跟異性出國，他則說自己一定會跟著她去，而若綺目前懷胎6個月，小倆口彼此信任不會查對方手機，還自爆密碼是彼此生日，楊昇達笑說之後要再改密碼。

