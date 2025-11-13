朴寶英獲意外之財想過得從容 李賢旭想偷偷花掉

〔記者許世穎／香港報導〕2025年Disney+ 原創內容發布會今（13）日在香港迪士尼樂園酒店舉行，韓劇《賭金》主演朴寶英、金聖喆、李賢旭與導演金成勳一同出席，朴寶英表示，劇中將展現出她過去少見的一面，「劇中有許多逃亡戲，也會全身沾滿泥巴。」

朴寶英透露在劇中飾演一名國際機場安檢員，意外捲入非法黃金走私事件，「雖然是意外拿到了金條，但人終究會產生慾望，不禁會想──『這金子要是我自己留下會怎樣？』角色也因此陷入掙扎與改變，觀眾能看到她這樣的轉變過程。」

李賢旭（左起）、金聖喆、朴寶英、導演金成勛出席韓劇《賭金》發布會。（Disney+提供）

首次與朴寶英合作的李賢旭表示：「第一次見到她時，覺得是一位非常可愛、討人喜歡的演員，但實際相處後發現她比想像中更成熟、更認真，甚至有比我還大人的一面。那樣與外在形象不同的氣質，讓我很驚訝。」

金聖喆也分享印象：「從第一次見面起，我就覺得她和劇本裡的熙珠形象完全吻合。與她對戲或在現場聊天時，常常會覺得她就是熙珠本人。能和這麼棒的演員們一起合作，是非常有趣的經驗。」

朴寶英出席韓劇《賭金》發布會。（Disney+提供）

對此，朴寶英笑著回應：「這次是第一次與兩位合作，隨著相處越久，真的能明顯看到他們與角色逐漸同步的過程。現在大家都和角色融為一體了。」

被問到「如果現實中突然得到一大筆錢會怎麼做？」朴寶英坦言：「那是個完全無法想像的數字，我可能會拿去過得更從容一點吧。」金聖喆則笑說：「那筆錢太大了，感覺根本不會是我的錢，所以我應該會拿去做點好事。」李賢旭也幽默表示：「我應該會不著痕跡地慢慢花掉。」引起不少笑聲。

