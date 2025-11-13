自由電子報
娛樂 最新消息

王偉忠監製 屏東《星村有喜事》重現80年代眷村喜宴

〔記者羅欣貞／屏東報導〕金牌製作人王偉忠監製的沉浸式眷村舞台劇《星村有喜事》，將於本（11）月21日、22日下午6點30分在勝利星村星星廣場，融合戲劇表演與辦桌文化，帶領民眾走進80年代眷村喜宴，體驗最道地的人情味。

沉浸式眷村舞台劇「星村有喜事」11月21及22日於屏東勝利星村登場。（屏東縣政府提供）沉浸式眷村舞台劇「星村有喜事」11月21及22日於屏東勝利星村登場。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府文化處表示，全新升級版《星村有喜事》作品延續「在眷村演眷村好戲」的精神，結合經典歌舞、歷史實景與特技表演，並融入喜宴辦桌的互動形式，讓觀眾不只是看戲，而是親身參與婚禮，化身村民賓客，邊看、邊吃、邊笑、邊唱，共同沉浸於80年代的熱鬧氛圍。

以1987 年夏夜、台灣剛解嚴的眷村為背景，講述村長老王為女兒出嫁的種種情感糾結。婚宴中，康樂隊老戰友重聚展現雜耍與魔術，村長夫人高歌黃梅調與西洋金曲，新娘佳佳從二樓驚喜獻唱，而木訥的新郎國偉也在親友鼓勵下完成表演挑戰，贏得滿堂喝采。

「星村有喜事」11月21及22日於屏東勝利星村登場，將重現80年代眷村喜宴。（屏東縣政府提供）「星村有喜事」11月21及22日於屏東勝利星村登場，將重現80年代眷村喜宴。（屏東縣政府提供）

文化處表示，延續 2023 年《家有囍事》及 2024 年《村子》的口碑與感動，卡司陣容由岑永康、周定緯、羅美玲、那祈、黃云歆領銜主演，共同打造一齣笑中帶淚，溫情滿滿的舞台劇。

「星村有喜事」將11月21日、22日下午6點30分，在屏東勝利星村星星廣場登場，融合戲劇表演與辦桌文化。（屏東縣政府提供）「星村有喜事」將11月21日、22日下午6點30分，在屏東勝利星村星星廣場登場，融合戲劇表演與辦桌文化。（屏東縣政府提供）

11月 21 日、22 日一連兩場演出，「辦桌席」線上開賣立即秒殺，民眾可免費參加「一般席」，活動並加碼提供限量美食，縣府歡迎民眾一同到村子參加喜宴，重溫眷村的熱鬧、人情與時代風華。

