陳宥心為求子「肚皮插滿針」痛到想哭 醫師揭11次流產奇蹟

〔記者侯家瑜／台北報導〕由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，最新一集以「匆匆忙忙求子路！打針嚐偏方、委屈閒言肚裡吞？」為題，探討現代夫妻為求子所面臨的身心煎熬。藝人陳宥心在節目中含淚分享，為了試管嬰兒療程，肚皮被針劑打到布滿瘀青，「每天都痛到想哭！」她感嘆：「為了求子真的很心酸。」

婦產科權威詹景全醫師提到：「治療不孕，只有把寶寶抱回家才算數。」他曾接手一名流產11次的媽媽，經檢查發現是免疫系統排斥胚胎所致，透過控制免疫成功懷孕生子，成為醫界佳話。

陳宥心則透露，她在接受西醫試管療程前，曾吃中藥調身體，苦到反胃。正式進入療程後，每天需在肚皮與屁股注射安胎針與油針，加上她罹患罕見「單角子宮」，僅有單側輸卵管與卵巢能作用，一次僅能植入一顆受精卵，過程艱辛又漫長。她感謝先生全程陪伴，親自幫忙打針，「有他的支持才撐得下去。」

更誇張的是，她在絕望之際，曾聽過各種偏方，有人甚至建議「吃蝌蚪」、「喝青蛙下蛋飲」，甚至傳出到中國找偏門管道，將死胎、胚胎絞肉包成餃子吃下去，聲稱可讓「嬰靈附體」助孕，聽得全場震驚。

民俗專家小煜老師嚴正呼籲，切勿食用來歷不明或帶怨氣的屍體，否則恐招惹陰靈。他建議求子者可誠心拜觀音娘娘、註生娘娘，或以「玄學＋醫學」並行，找出家中東北方「生門」位置擺上嬰兒照片、配合求子符，透過信念共振求得好孕。

