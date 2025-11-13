自由電子報
余天、李亞萍缺席孫女慶生？余祥銓鬆口曝內情「體重突降15公斤」

余祥銓女兒小元寶2歲慶生派對。（記者胡舜翔攝）余祥銓女兒小元寶2歲慶生派對。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕余祥銓、柔柔女兒「小元寶」今（13）日舉辦2歲慶生派對，演藝圈夫妻好友楊昇達、若綺還有熊熊、Mars都到場祝福。余祥銓最近外景、棚內主持多，前幾周還被女兒傳染結膜炎，不過他對自己體力有自信，最近更是瘦了15公斤，而今余天、李亞萍沒有現身小元寶生日派對，余祥銓則透露內情，鬆口父母身體狀況。

余祥銓說余天及李亞萍想說是年輕人的聚會，怕他們來了大家會有壓力，打算等小元寶回家再一起慶生一次，去年李亞萍在小元寶抓周宴送孫女純金的元寶，今年也說有準備生日禮物。

余祥銓女兒小元寶2歲慶生派對。（記者胡舜翔攝）余祥銓女兒小元寶2歲慶生派對。（記者胡舜翔攝）

余天、李亞萍近年健康頻傳紅燈，不過余天前陣子才露面為兒子新節目站台，看著氣色頗好，余祥銓也說余天狀況很穩定，一直有人找他去唱歌，不過余天覺得自己年紀大了、很累，余祥銓更幽默直呼：「其實我可以幫她分擔一下，幫他唱個幾首」。

而李亞萍過去因肌膜炎導致軟骨磨損，一度需仰賴輪椅代步，余祥銓也替她報平安，也說李亞萍最近的興趣是滑手機看影片，「清粉刺的那種，她一直要拿給我看，還有抓魚、抓烏龜的」。

