娛樂 最新消息

蔡秋鳳開金嗓重現經典歌「全場起雞皮疙瘩」 康康驚呼：比CD還好聽

《綜藝一級棒》苦情歌后蔡秋鳳演唱《金包銀》。（中視提供）《綜藝一級棒》苦情歌后蔡秋鳳演唱《金包銀》。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》最新一集邀請「苦情歌后」蔡秋鳳擔任大來賓，一開場就以經典金曲《雨水我問你》、《金包銀》震撼全場。主持人許志豪笑說：「妳總算來了！」康康更驚嘆：「妳都沒變，現場唱得比CD還好聽！」蔡秋鳳與杜忻恬、林姍、蘇宥蓉、郭婷筠、蕭玉芬、吳美琳、陳怡婷、翁鈺鈞等人合唱，嗓音依舊渾厚動人。她俏皮表示：「今天真的很開心！如果沒有你（指康康）在現場，我會唱得更好。」康康趕緊求饒：「妳會害製作單位把我換掉啦！」

苦情歌后蔡秋鳳（左一）登《綜藝一級棒》。（中視提供）苦情歌后蔡秋鳳（左一）登《綜藝一級棒》。（中視提供）

談起錄影趣事，蔡秋鳳笑說：「以前在秀場，有人講一句話我就會笑不停，剛剛其實音準有點跑，如果這樣要重錄，可能要錄到明天。」康康馬上澄清：「妳唱的時候我一句話都沒講，是陳隨意在那邊亂講『不是肝不由己、不是腎不由己』啦！」逗得全場笑翻。

《綜藝一級棒》李子森詮釋鄧麗君名曲《千言萬語》唯美又充滿詩意。（中視提供）《綜藝一級棒》李子森詮釋鄧麗君名曲《千言萬語》唯美又充滿詩意。（中視提供）

《綜藝一級棒》林姍向蔡秋鳳致敬演唱經典歌曲《爽到妳艱苦到我》。（中視提供）《綜藝一級棒》林姍向蔡秋鳳致敬演唱經典歌曲《爽到妳艱苦到我》。（中視提供）

首度登上《綜藝一級棒》，蔡秋鳳感性表示：「看到大家真的很開心，抱歉現在才來。」康康也爆料兩人過往：「有次她上節目表演軟骨功，把自己塞進旅行箱裡，我扮空少拖著箱子，結果她快沒氣了！」蔡秋鳳邊笑邊回：「那是密封的箱子，我猛敲到手都受傷，疤現在還在！」康康打趣說：「所以江湖才傳說，蔡秋鳳再也不上我的節目。」

《綜藝一級棒》李子森（左一）與杜忻恬被誤為是「夫妻檔」。（中視提供）《綜藝一級棒》李子森（左一）與杜忻恬被誤為是「夫妻檔」。（中視提供）

《綜藝一級棒》蔡秋鳳誤以為杜忻恬與李子森是「夫妻檔」。（中視提供）《綜藝一級棒》蔡秋鳳誤以為杜忻恬與李子森是「夫妻檔」。（中視提供）

節目中，林姍演唱《爽到妳艱苦到我》向偶像致敬，蔡秋鳳直呼「唱出自己的味道！」李子森、杜忻恬也分別詮釋鄧麗君名曲《千言萬語》和《獨上西樓》，唯美動人。未料陳隨意把「獨上西樓」說成「獨上四樓」，笑果滿點。蔡秋鳳更誤認李子森與杜忻恬是「夫妻檔」，笑聲不斷。

