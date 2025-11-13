自由電子報
娛樂 電視

民歌教父失智超過20年！女星吐露「胸前裝電池」錄音細節：唱到一半像睡著

〔記者蕭方綺／台北報導〕侯彥西在公視人生劇展《祝你下輩子開心》照顧失智的媽媽黃柔閩，劇中黃柔閩大小便失禁，侯彥西在浴室替她洗澡，以及最後送別母親戲碼都令觀者不忍。但黃柔閩與侯彥西拍攝前只見過一次面、讀過一次本就直接上戲，黃柔閩說「彼此給出信任是最重要的」，還笑說「有時我還覺得我很像他女兒」，戲外談到失智，黃柔閩提到自己第一個接觸到的類似失智患者是已故的民歌教父李泰祥。

李泰祥受帕金森氏症折磨超過20年，腦視丘下核植入脈衝器，胸前則設有調節器連接，以減少發作次數，每五年需更換一次調節器電池。黃柔閩提到李泰祥裝上刺激腦神經的電池後，需要重新學習彈鋼琴的技術，2人曾一起錄製李泰祥的最後一張專輯，「他教我唱歌唱到一半，會突然停止，有點像是睡著的定格，我要站在旁邊10幾分鐘等他回神。」讓她印象深刻。

侯彥西則提到之前久久一度回台中，意外以為阿嬤失智。原來是他在家門口開心喊「阿嬤我回來了」，當時阿嬤直盯著他看5、6秒，問他「阿哩洗巷（你是誰的台語）」，他內心一驚，以為90多歲的阿嬤已經認不出他，後來自我介紹乳名：「我是小宇。」阿嬤才恍然大悟，解釋自己眼睛看不清楚。

此外，這齣戲也談到長照，黃柔閩90歲的父親前幾年生病至今，行動不便，都是84歲的母親在照顧，但自己也曾趁爸爸住院時，「偷偷帶媽媽去逛街喝下午茶，那段時光超級珍貴的」。看著父母在彼此照顧中有說有笑，她說認為老人互相照顧，別人看來可能淒涼，但他們其實很親暱，「對於彼此生命最後一段旅程，親密在一起，那些時光滿美好的，或許不用過度強調老年照顧悲慘，大家珍惜還能照顧家人的能力和幸福時光。」

公視人生劇展《祝你下輩子開心》將於本週日（11/16）晚間10時公視頻道播出，並上架公視+平台。

