台語歌王「收賄洩密」當場被逮捕 未婚妻穿婚紗痛哭送夫入牢

〔記者李紹綾／台北報導〕「台語歌王」黃文星與王瞳在民視八點檔《好運來》戀情歷經千辛萬苦修成正果，終於迎來浪漫婚紗戲，一家三口拍攝幸福洋溢的全家福照。正當眾人沉浸在夢幻氛圍時，檢察官竟率隊上門，指控黃文星涉嫌「收賄洩密」並當場逮捕，讓剛披上婚紗的王瞳瞬間崩潰，淚灑現場。

何豪傑（左起）、楚宣、王宥謙、黃文星、王瞳、何蓓蓓拍攝《好運來》婚紗重頭戲。（民視提供）

王瞳笑說，這場婚紗戲拍得「又甜又心酸」，因為這是她拍戲以來第一次「帶孩子拍婚紗」。童星王宥謙飾演王瞳的兒子，他一看到「媽媽」換好婚紗，立刻驚呼：「哇！媽媽你好漂亮。」讓王瞳感動直呼：「這句話真的太暖心了！」兩人戲裡戲外培養出好默契，除了有親子互動戲，還會利用拍攝空檔切磋鋼琴技藝，現場洋溢著滿滿的溫馨氣氛。

黃文星（左起）、王宥謙、王瞳在《好運來》飾演一家三口。（民視提供）

八點檔總是不按牌理出牌，就在王瞳與黃文星拍攝全家福照的當下，檢察官突率警力破門逮人，讓原本的浪漫婚禮瞬間變成悲劇現場。黃文星拍攝時情緒激動，聲嘶力竭怒喊：「冤枉啊！」他表示那場戲拍得非常折磨，「內心除了憤怒，更多的是絕望與歉疚，但我相信後面劇情會有驚人反轉，觀眾絕對會被震撼到。」

黃文星（左）、王瞳在《好運來》迎來浪漫婚紗戲。（民視提供）

這場婚禮的背後，另一條暗線也悄悄展開，飾演黃文星情敵的曾子益即將現身攪局。王瞳透露，想到曾子益在劇中「住在隔壁」，不時監視自己，還稍稍做了「暗門」，會三不五時「偷偷跑來家裡」，讓她拍戲時都覺得毛骨悚然，直喊：「真的超可怕！」

曾子益在《好運來》暗中監視王瞳的一舉一動。（民視提供）

曾子益則笑說，這次角色「突然峰迴路轉」，讓他又驚又喜：「到底是心狠手辣的反派，還是癡心的變態？連我自己都難以預測。」他直誇編劇功力超強，「角色神展開，讓我演得很過癮，也很期待觀眾看到這次的突破演出」。

