12歲童星「性情大變、舉止詭異」被懷疑中邪遭帶去收驚

洪君昊（右）在《黑盒子》第三單元《豬人》與豬靈魂交換後把家裡弄得一團糟，左為飾演父親的鄭人碩。（LINE TV提供）洪君昊（右）在《黑盒子》第三單元《豬人》與豬靈魂交換後把家裡弄得一團糟，左為飾演父親的鄭人碩。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕12歲的童星洪君昊在LINE TV影集《黑盒子》第三單元《豬人》飾演鄭人碩、簡嫚書的兒子「小偉」，劇中面臨意外與「豬」靈魂交換的離奇事件。

洪君昊劇中與豬靈魂交換後，性情大變、行為舉止詭異，甚至被懷疑中邪而被帶去收驚，每個戲劇橋段都充滿挑戰。洪君昊去年拍攝時才10歲，他表示一看到小偉的角色設定就立刻被吸引，「這個角色很有挑戰性，我非常想要演豬」。

洪君昊（左）在《黑盒子》第三單元《豬人》被懷疑中邪遭帶去收驚。（LINE TV提供洪君昊（左）在《黑盒子》第三單元《豬人》被懷疑中邪遭帶去收驚。（LINE TV提供

為了詮釋靈魂交換後的小偉，洪君昊特別觀察豬的行為模式，上了多堂動作課，從走路姿勢、眼神反應都有研究，他補充：「因為交換靈魂後的小偉已經不是人，我就盡量讓自己變成豬，不能用人類的思想去想事情。」而談到能與前輩簡嫚書、鄭人碩合作，讓洪君昊開心不已：「我常常看他們的戲，很希望有一天能合作，這次真的太興奮了，希望還有機會再一起演戲！」

鄭人碩（左）、簡嫚書在《黑盒子》第三單元《豬人》飾演一對離異夫妻，兩人的大兒子洪君昊（中）意外與豬交換靈魂。（LINE TV提供）鄭人碩（左）、簡嫚書在《黑盒子》第三單元《豬人》飾演一對離異夫妻，兩人的大兒子洪君昊（中）意外與豬交換靈魂。（LINE TV提供）

《黑盒子》改編自LINE WEBTOON台灣人氣作家Pony的同名漫畫，第三單元《豬人》描述住在鄉下的小偉（洪君昊飾），最討厭豬圈的臭味，也最討厭爸爸（鄭人碩飾）總是偏心弟弟。一場惡作劇和誤會，他以為只是一次對弟弟的報復，卻沒想到，會換來一場徹底顛覆人生的靈魂交換，當小偉變成豬，卻發現他一直忽略的愛與陪伴。《豬人》本週五（14日）LINE TV首播，一次播出三集。

