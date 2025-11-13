自由電子報
娛樂 電視

鄭人碩崩潰痛哭求神明尋兒 靠「亡母記憶」哭戲逼真到心碎

〔記者李紹綾／台北報導〕鄭人碩、簡嫚書在LINE TV影集《黑盒子》第三單元《豬人》飾演一對離異夫妻，面臨大兒子洪君昊意外與「豬」靈魂交換的離奇事件。劇中飾演豬舍主人的鄭人碩透露，自己對豬並不陌生，甚至有過真實的養豬經驗，也為了詮釋不擅長表達愛的單親爸，刻意克制與飾演兒子的洪君昊互動，而洪君昊則靠幻想自己是豬來揣摩角色，不帶入人類的思考模式，全力投入表演。

《豬人》鄭人碩稱讚豬演員很敬業。（LINE TV提供）《豬人》鄭人碩稱讚豬演員很敬業。（LINE TV提供）

《豬人》以創新「人與動物靈魂交換」的奇幻題材改編，鄭人碩劇中飾演典型的台灣農村爸爸，繼承父親留下來的豬舍，靠養豬生活。鄭人碩說：「我以前當兵休假的時候，曾去同梯朋友家打工，他們家是養黑豬，規模龐大有上百隻，所以對豬舍很熟悉，只是戲裡是白豬，數量也沒那麼多。」他透露，劇中看起來很多豬，其實拍攝時有的豬是假體，但透過特效呈現後完全看不出來，不過劇組仍有遴選出合適的「豬演員」和他對戲，他笑說：「有些豬真的很敬業，都不會亂動，還會抬頭看我，好像真的在聽我講話，我們彼此都很尊重對方，他們是很棒的對手。」

鄭人碩（左）、簡嫚書（右）在《黑盒子》第三單元《豬人》飾演一對離異夫妻，大兒子洪君昊（中）意外與豬交換靈魂。（LINE TV提供）鄭人碩（左）、簡嫚書（右）在《黑盒子》第三單元《豬人》飾演一對離異夫妻，大兒子洪君昊（中）意外與豬交換靈魂。（LINE TV提供）

劇中爸爸有愛說不出口，同是單親爸爸的鄭人碩與角色相反，「我就把對戲外兒子的那份溺愛再收回一點，因為劇中的爸爸，其實很愛孩子，只是用錯方式。」為了呈現戲中父子間的距離感，鄭人碩戲外也刻意克制與洪君昊的互動，「君昊是很聰明又活潑的孩子，在現場總是有一百萬個為什麼，但如果戲外太親近，那份距離感就不會有了。」

鄭人碩演出《黑盒子》第三單元《豬人》，自曝有養豬經驗，對豬舍不陌生。（LINE TV提供）鄭人碩演出《黑盒子》第三單元《豬人》，自曝有養豬經驗，對豬舍不陌生。（LINE TV提供）

談及印象深刻的橋段，鄭人碩分享，有一場向神明哭求尋回兒子的戲，需要呈現糾結又心痛的情感，因此他帶入自己的人生經歷，「媽媽在我高中時期生病過世、爸爸沒幾年就倒下，當時我才二十幾歲，覺得這一切對我很不公平，為什麼要承受這樣的事情，我把那個難受放大10倍、20倍，再帶進角色裡。」

鄭人碩在《黑盒子》第三單元《豬人》崩潰哭求神明尋回兒子。（LINE TV提供）鄭人碩在《黑盒子》第三單元《豬人》崩潰哭求神明尋回兒子。（LINE TV提供）

《黑盒子》改編自LINE WEBTOON台灣人氣作家Pony的同名漫畫，第三單元《豬人》描述住在鄉下的小偉（洪君昊飾），最討厭豬圈的臭味，也最討厭爸爸（鄭人碩飾）總是偏心弟弟。一場惡作劇和誤會，他以為只是一次對弟弟的報復，卻沒想到，會換來一場徹底顛覆人生的靈魂交換，當小偉變成豬，卻發現他一直忽略的愛與陪伴。《豬人》本週五（14日）LINE TV首播。

