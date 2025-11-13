自由電子報
娛樂 電視

楊祐寧正牌女友不願意分手！「激烈同歸於盡」下場曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕簡嫚書在影集《人浮於愛》飾演楊祐寧正牌女友，堅決不願與男方分手，選擇用激烈手段欲同歸於盡，簡嫚書首次挑戰詮釋邊緣性人格角色，表示：「知道要演這個角色時，其實蠻開心的，因為這是我以前沒有接觸過的角色類型。」她坦言，角色的性格令人心疼，但也讓她有機會探索角色背後的心理與愛情觀。

簡嫚書（左）在《人浮於愛》佔有慾爆棚，形象反差超大，楊祐寧坦言有被嚇到。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）簡嫚書（左）在《人浮於愛》佔有慾爆棚，形象反差超大，楊祐寧坦言有被嚇到。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

在劇中簡嫚書與楊祐寧有大量對手戲， 楊祐寧提到過去與簡嫚書曾有一次非常短暫的合作經驗，這次是第一次較多的相處時間，坦言簡嫚書令他非常驚豔，楊祐寧表示：「可能我對嫚書印象是比較文靜、溫和的感覺，但看到她進入工作狀態後，展現出角色那種非常強烈的佔有慾，有巨大的形象反差，跟她對戲的感覺非常不一樣。」

簡嫚書在《人浮於愛》首次挑戰邊緣性人格。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）簡嫚書在《人浮於愛》首次挑戰邊緣性人格。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

被問到角色與自身的相似處，簡嫚書認為角色在追求喜歡的人或事物時非常積極執著，這點與自己相近；但在愛情表達方式上，兩人差異明顯。簡嫚書認為角色的愛充滿控制與無微不至的照顧對方，而她則坦言自己其實比較獨立，她表示：「我覺得針對愛情這部分，我好像就沒有這麼想要照顧對方到無微不至、面面俱到的地步，我還是喜歡彼此都能保有各自的空間。」

簡嫚書在拍《人浮於愛》時，於精神病院實景拍攝壓迫大，每天都想趕快離開。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）簡嫚書在拍《人浮於愛》時，於精神病院實景拍攝壓迫大，每天都想趕快離開。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

談到最令她難忘的拍攝場景，簡嫚書表示，是一段到精神療養院拍攝的經歷。為了那場戲，劇組特別借用一間真實的精神醫院作為場景，一進去就令她感到一股無形的壓迫感，她表示：「在那邊拍攝待了快一個禮拜，每天一踏進去就會覺得好想趕快離開；那個場域雖然讓我的狀態不是很舒服，但會激發蠻多思考的，我可以感受到當人的情緒很固執的時候，那種破壞力是很驚人的。」簡嫚書形容，那幾天彷彿也跟著角色一起被困在封閉的精神世界中。

《人浮於愛》每週六連播兩集，晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於公視影音平台「公視+」與台灣大哥大MyVideo新集數上架。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

