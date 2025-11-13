玄彬燦笑「因為我很帥」新劇必看！鄭雨盛《韓國製造》再度飆戲直呼有趣

〔記者許世穎／香港報導〕2025年Disney+原創內容發布會今（13）日在香港盛大舉行，韓劇《韓國製造》導演禹民鎬率領兩大男神玄彬、鄭雨盛以及禹棹奐一同出席造勢，談到必看的原因，玄彬露出迷人笑容說：「因為我很帥！」鄭雨盛則說：「因為故事很有趣！」

玄彬在劇中飾演對富與權力懷抱野心的男人，鄭雨盛則是與之對抗的正義檢察官。提到接演理由，玄彬表示加入時代背景與虛構元素後，形成了全新且紮實的故事，「這是我決定出演這部作品的最大原因。」他說每個角色都有屬於自己的故事，也有共同點，「最精彩的部分是，在各自的欲望衝突中產生的情感，希望觀眾能透過劇集去欣賞與享受。」

導演禹民鎬（左起）率領鄭雨盛、玄彬、以及禹棹奐一同為韓劇《韓國製造》造勢。（記者許世穎攝）

該劇是玄彬與鄭雨盛繼《哈爾濱》後，再度與禹導演合作，導演表示：「他們之前在《哈爾濱》中飾演獨立軍，當時已磨合出默契。拍攝《韓國製造》期間，大家常一起用餐、收工後小酌，討論怎麼讓作品更好。」

玄彬也笑說：「我們在現場經常交換想法，導演非常願意採納各種創意。他決斷很快，覺得不行的想法會立刻否定，讓拍攝過程十分順利，合作氛圍非常好，目前後期也仍在進行中。」

鄭雨盛則表示，一般以近現代社會為背景的作品，往往聚焦於個人如何被事件捲入，「但《韓國製造》在歷史事實基礎上構築虛構故事，藉由人物慾望、探求與生存本能，呈現出人性在極端狀況下的真實樣貌，是一部極具差異化的劇集，相信觀眾會覺得相當引人入勝。」

鄭雨盛於去年11月爆出私生子風波，當時表示「會盡到作為父親的責任」。今年8月，又傳出他與交往多年的女性完成結婚登記，再度成為話題焦點。儘管私人生活備受矚目，鄭雨盛仍專注於本業演出，此次香港活動是《韓國製造》首次向亞太媒體公開亮相。

