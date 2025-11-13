自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

玄彬燦笑「因為我很帥」新劇必看！鄭雨盛《韓國製造》再度飆戲直呼有趣

〔記者許世穎／香港報導〕2025年Disney+原創內容發布會今（13）日在香港盛大舉行，韓劇《韓國製造》導演禹民鎬率領兩大男神玄彬、鄭雨盛以及禹棹奐一同出席造勢，談到必看的原因，玄彬露出迷人笑容說：「因為我很帥！」鄭雨盛則說：「因為故事很有趣！」

玄彬在劇中飾演對富與權力懷抱野心的男人，鄭雨盛則是與之對抗的正義檢察官。提到接演理由，玄彬表示加入時代背景與虛構元素後，形成了全新且紮實的故事，「這是我決定出演這部作品的最大原因。」他說每個角色都有屬於自己的故事，也有共同點，「最精彩的部分是，在各自的欲望衝突中產生的情感，希望觀眾能透過劇集去欣賞與享受。」

導演禹民鎬（左起）率領鄭雨盛、玄彬、以及禹棹奐一同為韓劇《韓國製造》造勢。（記者許世穎攝）導演禹民鎬（左起）率領鄭雨盛、玄彬、以及禹棹奐一同為韓劇《韓國製造》造勢。（記者許世穎攝）

該劇是玄彬與鄭雨盛繼《哈爾濱》後，再度與禹導演合作，導演表示：「他們之前在《哈爾濱》中飾演獨立軍，當時已磨合出默契。拍攝《韓國製造》期間，大家常一起用餐、收工後小酌，討論怎麼讓作品更好。」

玄彬也笑說：「我們在現場經常交換想法，導演非常願意採納各種創意。他決斷很快，覺得不行的想法會立刻否定，讓拍攝過程十分順利，合作氛圍非常好，目前後期也仍在進行中。」

鄭雨盛則表示，一般以近現代社會為背景的作品，往往聚焦於個人如何被事件捲入，「但《韓國製造》在歷史事實基礎上構築虛構故事，藉由人物慾望、探求與生存本能，呈現出人性在極端狀況下的真實樣貌，是一部極具差異化的劇集，相信觀眾會覺得相當引人入勝。」

鄭雨盛於去年11月爆出私生子風波，當時表示「會盡到作為父親的責任」。今年8月，又傳出他與交往多年的女性完成結婚登記，再度成為話題焦點。儘管私人生活備受矚目，鄭雨盛仍專注於本業演出，此次香港活動是《韓國製造》首次向亞太媒體公開亮相。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中