池昌旭《操控遊戲》拓展世界觀「從頭到尾都辛苦」 都敬秀使壞盼讓人看了就討厭

〔記者許世穎／香港報導〕2025年Disney+原創內容發布會今（13）日在香港盛大舉行，在韓劇《操控遊戲》飆戲的池昌旭和D.O.都敬秀一同出席，該劇自公開第1至第4集後，便在「Good Data Corporation」公布的「11月第一週TV-OTT綜合戲劇話題性排名」奪下戲劇出演者話題性總榜冠軍，反應熱烈。

都敬秀（左）和池昌旭出席Disney+原創內容發布會為《操控遊戲》造勢。（記者許世穎攝）

劇情講述原本過著平凡生活的池昌旭某天無端被捲入惡性犯罪，遭誤判入獄，卻意外發現一切都是都敬秀精心策劃，於是展開復仇的動作劇。池昌旭表示，《操控遊戲》與他大約10年前拍攝的電影《虛擬都市》擁有相同世界觀，「所以格外有感情，也感受到很大的責任感」。

請繼續往下閱讀...

池昌旭說該劇擴展《虛擬都市》世界觀，「雖然我說過有責任感，但並不覺得它是同一部作品，因為有許多新角色與新故事，所以拍攝時就當作是全新的挑戰。」他在劇中挑戰極限動作與監獄脫逃、賭命飆車等場面，而都敬秀則首次化身反派，以瘋狂氣質塑造角色，兩人演技皆引發觀眾熱烈討論。

都敬秀（左）和池昌旭一同宣傳《操控遊戲》。（記者許世穎攝）

首度挑戰反派的都敬秀則說：「比起害怕，能嘗試新角色讓我更興奮。開拍前常想著該怎麼演、怎麼表現，實際拍攝後發現比想像中更有趣。」他也補充：「我努力忠於劇本，希望觀眾能產生『這傢伙真壞』、『看了就討厭』的反應。」池昌旭直說該劇從頭拍到尾真的都很辛苦，都敬秀則笑著附和：「昌旭哥真的辛苦了，那可不是開玩笑！」現場氣氛輕鬆愉快。

池昌旭在《操控遊戲》被捲入惡性犯罪，遭誤判入獄。（Disney+提供）

提到與Disney+ 合作，池昌旭說身為演員真的非常感激，「被投資是一件值得感恩的事，同時也讓我更有責任感。拍攝過程中我常想，希望觀眾能從角色的視角，一起走完這段旅程。」都敬秀也笑說：「我個人覺得 Disney+ 真的超棒！」此話一出贏得現場掌聲。

都敬秀在《操控遊戲》使壞。（Disney+提供）

都敬秀進一步表示：「我希望觀眾在看劇時，會覺得這角色真的很壞、讓人討厭。拍攝時，我帶著這樣的想法去詮釋角色。」同時也透露：「對於詮釋新角色，比起害怕，我更多的是興奮。拍攝前常在想要怎麼演、怎麼表現，結果演起來比想像中還要有趣。」《操控遊戲》已於Disney+ 上線中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法