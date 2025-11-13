自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

池昌旭《操控遊戲》拓展世界觀「從頭到尾都辛苦」 都敬秀使壞盼讓人看了就討厭

〔記者許世穎／香港報導〕2025年Disney+原創內容發布會今（13）日在香港盛大舉行，在韓劇《操控遊戲》飆戲的池昌旭和D.O.都敬秀一同出席，該劇自公開第1至第4集後，便在「Good Data Corporation」公布的「11月第一週TV-OTT綜合戲劇話題性排名」奪下戲劇出演者話題性總榜冠軍，反應熱烈。

都敬秀（左）和池昌旭出席Disney+原創內容發布會為《操控遊戲》造勢。（記者許世穎攝）都敬秀（左）和池昌旭出席Disney+原創內容發布會為《操控遊戲》造勢。（記者許世穎攝）

劇情講述原本過著平凡生活的池昌旭某天無端被捲入惡性犯罪，遭誤判入獄，卻意外發現一切都是都敬秀精心策劃，於是展開復仇的動作劇。池昌旭表示，《操控遊戲》與他大約10年前拍攝的電影《虛擬都市》擁有相同世界觀，「所以格外有感情，也感受到很大的責任感」。

池昌旭說該劇擴展《虛擬都市》世界觀，「雖然我說過有責任感，但並不覺得它是同一部作品，因為有許多新角色與新故事，所以拍攝時就當作是全新的挑戰。」他在劇中挑戰極限動作與監獄脫逃、賭命飆車等場面，而都敬秀則首次化身反派，以瘋狂氣質塑造角色，兩人演技皆引發觀眾熱烈討論。

都敬秀（左）和池昌旭一同宣傳《操控遊戲》。（記者許世穎攝）都敬秀（左）和池昌旭一同宣傳《操控遊戲》。（記者許世穎攝）

首度挑戰反派的都敬秀則說：「比起害怕，能嘗試新角色讓我更興奮。開拍前常想著該怎麼演、怎麼表現，實際拍攝後發現比想像中更有趣。」他也補充：「我努力忠於劇本，希望觀眾能產生『這傢伙真壞』、『看了就討厭』的反應。」池昌旭直說該劇從頭拍到尾真的都很辛苦，都敬秀則笑著附和：「昌旭哥真的辛苦了，那可不是開玩笑！」現場氣氛輕鬆愉快。

池昌旭在《操控遊戲》被捲入惡性犯罪，遭誤判入獄。（Disney+提供）池昌旭在《操控遊戲》被捲入惡性犯罪，遭誤判入獄。（Disney+提供）

提到與Disney+ 合作，池昌旭說身為演員真的非常感激，「被投資是一件值得感恩的事，同時也讓我更有責任感。拍攝過程中我常想，希望觀眾能從角色的視角，一起走完這段旅程。」都敬秀也笑說：「我個人覺得 Disney+ 真的超棒！」此話一出贏得現場掌聲。

都敬秀在《操控遊戲》使壞。（Disney+提供）都敬秀在《操控遊戲》使壞。（Disney+提供）

都敬秀進一步表示：「我希望觀眾在看劇時，會覺得這角色真的很壞、讓人討厭。拍攝時，我帶著這樣的想法去詮釋角色。」同時也透露：「對於詮釋新角色，比起害怕，我更多的是興奮。拍攝前常在想要怎麼演、怎麼表現，結果演起來比想像中還要有趣。」《操控遊戲》已於Disney+ 上線中。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中