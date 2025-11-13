自由電子報
娛樂 最新消息

NewJeans歸降Ador 韓媒重話狂轟：沒道歉就想回來？

NewJeans認輸，歸降Ador。（達志影像）NewJeans認輸，歸降Ador。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團NewJeans昨天（12日）終於結束長達300多天的爭議，竟宣布全數回歸Ador，也就代表她們向Ador認輸。韓國媒體昨天也是紛紛報導相關新聞，從標題就可看出他們的情緒，其中一位記者更是暗諷「沒道歉就想回歸」

Ador昨天先宣布Haerin、Hyein將回歸，投下一顆震撼彈，讓不少粉絲怒罵兩人是「叛逆」，沒想到才過幾小時，其他3位成員Minji、Hanni、Danielle也紛紛投誠，粉絲內部亂成一團，一派認為只要NewJeans團聚、能夠正常活動，成員們做什麼決定都支持；不過另一派則直指，NewJeans簡直是把這一切都當兒戲，粉絲當初陪著成員們抗爭，如今她們說反悔就反悔，讓粉絲自覺變成小丑，各種意見都有。

Hanni當初淚灑國會，指控遭到職場霸凌，被粉絲大讚很勇敢。（達志影像）Hanni當初淚灑國會，指控遭到職場霸凌，被粉絲大讚很勇敢。（達志影像）

至於韓國媒體是怎麼看待這次事件，從標題就能看出端倪，《體育首爾》的李承祿記者話說的很重，「回來就沒事了嗎？應該先道歉吧」，更進一步直言：「我們不能張開雙手歡迎她們，因為這段期間以來，有很多人因為NewJeans受傷。」

他要求NewJeans向韓國流行音樂、韓國司法機關以及同業道歉，其一是NewJeans對外接受美國時代雜誌訪問，自詡是「革命者」，明明靠著韓國流行音樂的力量登頂，卻在發生事情時否認Kpop的存在；其二是NewJeans同樣向時代雜誌表達對判決結果的「失望」，該報導酸NewJeans有事訴諸國家，面對不利判決，又無視於韓國司法。最後，該報導直指NewJeans、閔熙珍曾經針對LE SSERAFIM、ILLIT，讓大眾對這些團體產生負面印象，「有需要的時候強調自己的人權，不利的時候，不甩同事的人權。」

這位李承祿記者並不是唯一一個要求NewJeans道歉的記者，另一家《머니투데이》的全亨柱記者的標題寫著「NewJeans的Minji、Hanni、Danielle單方面宣布回歸，但沒有道歉」。另一家《마이데일리》的金鎮錫記者則是寫著「6000億韓元…無須支付違約金，Haerin、Hyein回歸Ador」，儘管看似平鋪直敘，特別點出天價違約金一事，不免令人感到有諷刺意味。

