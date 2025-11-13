自由電子報
娛樂 電視

太子集團藏台北101！賈永婕被酸卸責霸氣回應

〔記者林欣穎／台北報導〕日前檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」從事跨國洗錢及詐欺等案，而太子集團在台北101大樓承租兩層辦公室行騙，對此，101董事長賈永婕今（13）日發文做回應，坦言在得知消息後「非常震驚」，並強調將全面檢視內控機制。

賈永婕指出，涉案的天旭國際公司於民國106年簽約、107年完成裝修進駐台北101，當時經過嚴格的選商審核與徵信程序，「一切文件、資料都完全合法」，沒想到看似正常營運的公司竟暗藏跨國詐騙行為，讓人「又震驚又憤怒」。

賈永婕。（資料照）賈永婕。（資料照）

她直言，這類「智慧型跨國犯罪」已非傳統企業能單靠自身防範，並指出台北101雖是國家地標，卻沒有公權力調查租戶背景，只能依據公開商業資訊查核，制度上確實存在限制與困難。

賈永婕呼籲政府應設立專責單位，協助地標級建築進行租戶背景查核與監管，「讓企業與政府攜手，共同守護國家形象與社會安全。」

她強調，台北101一直維持嚴謹的選商機制，並與警政單位保持定期溝通，「我們對訪客進出一直用最高規格控管，也會持續加強防範，以實際行動守護台北101。」最後她也呼籲：「打擊犯罪，人人有責。」

貼文曝光後不少人稱讚賈永婕，但也有網友質疑：「往外把責任推給國家，你不就國家指派的嗎? 全市場都知道101一堆詐騙關聯產業。」賈永婕也回應表示：「我從來不會推卸責任。」

