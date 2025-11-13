木村拓哉53歲生日！女兒曬珍貴一家四口：全世界最好的爸爸

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男神木村拓哉今天（13日）迎來53歲生日，兩個女兒木村心美、木村光希一如既往，分別在IG發文為父親慶生，更曬出多張童年照，引發熱烈討論。

木村拓哉的大女兒木村心美曬出一家四口的照片，長得太像絕對是親生。（翻攝自Cocomi IG）

木村拓哉男神地位難以撼動，在他53歲生日前夕，知名雜誌《anan》為慶祝創刊55周年，邀請木村拓哉擔任封面人物，這也是他第53次登上該雜誌封面，成為《anan》史上登過最多次封面的藝人。此外，他昨天為宣傳新片《東京計程車》現身大阪，受到民眾熱烈歡迎，大家都紛紛祝福他「生日快樂」，現場更準備生日蛋糕，導演山田洋次、影后倍賞千惠子也一同為他慶生。

木村拓哉昨天出席電影《東京計程車》的活動，現場為他準備計程車蛋糕慶生。（翻攝自 木村拓哉 IG）

至於每一年絕對不會錯過爸爸生日的木村心美（Cocomi）、木村光希（Koki），今天也分別在IG上發出一家四口的合照，心美發的照片中考看到，木村拓哉、工藤靜香及心美坐在沙發，而光希則跑到沙發後頭，一家人擠在一起自拍；光希的照片則橫跨童年及現在，一張是身材健壯的木村拓哉帶尚幼的女兒們玩水，另一張心美模仿爸爸抱胸，而光希、工藤靜香則依偎在木村拓哉身旁。

木村拓哉成為登上《anan》封面最多次的男人。（翻攝自X）

心美寫著：「爸爸的生日，HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY，53歲也要繼續帥氣的往前衝啊，禮物請再等一下，因為還沒拿到。」光希則表示：「祝全世界最好的爸爸生日快樂。」

木村心美（左起）、木村光希、木村拓哉、工藤靜香。（翻攝自Koki IG）

木村光希曬出木村拓哉帶她與姊姊心美玩水的照片。（翻攝自Koki IG）

兩個女兒的發文一出，引發討論，「女兒們很好，常常發一些珍貴相片給我們看」、「每年都在等他們家人生日，因為可以看到以前想都不敢想的照片，好感動」、「好喜歡他們每年過父母生日或父母親節都會發照片，讓我們看新的」、「全家高顏值」。也有人再次認為，心美長得太像工藤靜香，而木村拓哉的帥氣基因則傳給了光希，絕對是親生的。

