娛樂 最新消息

池昌旭、今田美櫻大談跨國戀曲！《Merry Berry Love》上演浪漫愛情

池昌旭、今田美櫻大談跨國戀曲！《Merry Berry Love》上演浪漫愛情池昌旭（左）、今田美櫻 合作《Merry Berry Love》，今一同出席Disney+原創內容發布會。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／香港報導〕2025年Disney+原創內容發布會今（13）日在香港盛大舉行，活動上宣布由人氣韓星池昌旭、與日本人氣女星今田美櫻合演的日韓合拍影集《Merry Berry Love》（暫名），兩人將在劇中上演跨國浪漫愛情。

該劇講述一位韓國設計師在經歷失敗與挫折後，決定前往日本一座偏遠小島重新開始人生，在當地遇見了一位患有神祕疾病的草莓農女，兩人個性與背景天差地遠，卻在跨越國界與文化隔閡的過程中展開一段浪漫愛情。

池昌旭表示角色設定本身就很有趣，「我一直想在日本工作，這次接到提案時覺得這將會是一次非常有趣的合作。對與今田美櫻的對戲也充滿期待。」他進一步說：「這部劇中包含人性與愛，而這份愛如何突破文化的障礙、最終成為可能，是值得觀眾關注的亮點，希望大家多多期待。」

今田美櫻則表示，語言確實是困難的一部分，「但因為故事是從彼此吸引、想更了解對方的心開始的戀情，所以我會努力用心去表達這份溝通與情感。」《Merry Berry Love》目前正於韓國與日本兩地拍攝中，預計將於明年在 Disney+ 獨家上線。

