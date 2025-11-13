《最強的身體》菁英戰開打 徐展元激動喊：很暴力又很美

《最強的身體》永遠的班長李興文（左）出席錄影。（好看娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕運動實境節目《最強的身體》本週日將播出第14集，迎來「菁英賽」下半場，戰火一觸即發。本集邀請「永遠的班長」李興文與實力派歌手林芯儀擔任嘉賓，一現身即掀全場歡呼。李興文看著選手全力拚戰，熱血表示：「挑戰自我的極限，是對自己生命最誠懇的對話。」

《最強的身體》場邊應援團是最美的風景。（好看娛樂提供）

《最強的身體》開播以來話題不斷，節目將迎來「菁英賽」。（好看娛樂提供）

本集參賽陣容堪稱史上最強，包括世界警消運動會金牌得主、台灣斯巴達大使、《台灣體能大賽》與《超級體能聯賽》冠軍，以及HYROX台灣區第一名等高手雲集，全員齊聚高雄港7號碼頭爭奪「最強的身體」榮譽。主持人徐展元看得熱血沸騰，直呼：「很暴力！又很美！」

除了職業級選手，還有來自各行各業的強者同場較勁，包括軍警、消防員、國小老師、護理師、水電師傅，甚至連便當店老闆娘都熱血參戰。不同背景的選手共同燃起汗水與意志的戰場精神，形成最震撼的對決。

《最強的身體》團體組戰況激烈。（好看娛樂提供）

本週賽事強者雲集，來自各大健身競賽領域的頂尖好手全數齊聚高雄港7號碼頭，只為爭奪「最強的身體」殊榮。（好看娛樂提供）

李興文全程緊盯比賽，激動喊道：「前三隊幾乎沒有差到五秒！」徐展元也補充：「順序前後一直在換，兩隊只差一步之遙！」高強度的競賽節奏與選手間的互相激勵，讓現場氣氛達到沸點。觀眾們也將在節目中，見證力量與意志交織的最強篇章。

