電影

Disney+原創內容發布會盛大登場 持續與亞洲創作者共創嶄新故事

〔記者許世穎／香港報導〕2025年Disney+原創內容發布會今（13）日在香港盛大舉行，邀集來自14個地區400位媒體共襄盛舉。這場盛會象徵迪士尼持續深耕亞太市場、強化串流內容策略的重要里程碑。

活動開場由華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可（Luke Kang）發表致詞，他表示：「今天的 Disney+ 原創內容發布會，反映了我們與亞太地區新一代創意人才日益深化的合作關係，也體現迪士尼為全球觀眾探索嶄新世界與故事的決心。我們的內容團隊與在地最具才華的創作者合作，從網路漫畫、小說、遊戲到音樂中汲取靈感，只為帶來僅有迪士尼才能打造的難忘娛樂體驗。」

最強動作韓劇《MOVING異能》推出後大受歡迎。（Disney+提供）最強動作韓劇《MOVING異能》推出後大受歡迎。（Disney+提供）

姜熡可指出，自2021年首度舉辦亞太區內容發表會以來，迪士尼已打造超過155部原創作品，涵蓋戲劇、驚悚、奇幻與動畫等多樣類型，包括《MOVING異能》、《血謎拼圖》、《地下菁英》、《暴風圈》與《噬亡村》等代表作，皆在亞太地區及全球市場取得亮眼成績與獎項肯定。

他強調，亞太原創內容已成為Disney+ 成長的重要動能，無論是日本動畫、韓國影集或本地原創劇，都引發全球觀眾熱烈迴響。頂尖動畫作品有6成觀看時數來自亞太以外地區，其中美國與歐洲觀眾反應最為熱烈；韓國內容的影響力也不斷擴張，在拉丁美洲市場尤其受到歡迎，顯示亞洲故事已具備跨文化共鳴的能量。

今年的發表會將邀請多位國際重量級嘉賓出席，並安排來自好萊塢、韓國與日本的頂尖編導與演員登台，搶先揭曉最新原創作品、獨家預告與幕後製作花絮，展現迪士尼對亞洲內容市場的長期投入與信心。

華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可，於2025年Disney+原創內容發布會開場致詞。（記者許世穎攝）華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可，於2025年Disney+原創內容發布會開場致詞。（記者許世穎攝）

在策略合作方面，姜熡可宣布，迪士尼已與韓國CJ ENM展開創新合作，首次將TVING的韓國內容引進日本市場，未來也將推動更多跨國製作與串流計畫。此外，ESPN已於澳洲與紐西蘭的Disney+平台上線，為體育迷帶來超過一萬小時的賽事直播，進一步拓展迪士尼在多元娛樂領域的版圖。

姜熡可表示：「迪士尼的核心始終是原創與創新，我們希望藉由亞太地區的創作力量，讓世界看見更多動人故事。我們的目標是讓這些作品不僅代表地區特色，更成為具備全球吸引力的品牌。」

全智賢今年以Disney+新劇《暴風圈》強勢回歸。（Disney+提供）全智賢今年以Disney+新劇《暴風圈》強勢回歸。（Disney+提供）

展望未來，迪士尼將持續整合旗下IP、人才與平台優勢，推動亞太內容走向國際，並善用迪士尼完整的生態系統與行銷資源，打造橫跨影集、電影與動畫的全方位娛樂體驗。姜熡可強調：「迪士尼的獨特之處，在於我們與粉絲之間深厚的情感連結，這正是推動我們不斷創新的原動力。」

他最後表示，本次發表會與香港迪士尼樂園系列活動，象徵「迪士尼飛輪效應」的實際展現，讓媒體與合作夥伴親身感受迪士尼內容、品牌與粉絲文化的整合力量，「這裡是精彩故事之所在，也是無可取代的粉絲文化成長之地。」

