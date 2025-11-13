自由電子報
娛樂 日韓

NewJeans大逆轉！傳惠仁爸成救星 與妻鬧上法院

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓國超人氣女團NewJeans與HYBE、ADOR之間長達近一年的解約紛爭，在日前法院一審裁定後出現重大轉折。原先透過律師強調「將持續上訴」的成員們，卻在昨日（12日）全員宣布回歸ADOR。據韓媒指出，這起戲劇性大逆轉的幕後推手，正是成員Hyein（惠仁）的爸爸。

NewJeans歷經近一年糾紛，5位成員宣布回歸ADOR。（翻攝自IG）NewJeans歷經近一年糾紛，5位成員宣布回歸ADOR。（翻攝自IG）

根據韓媒《NewDaily》報導，Hyein爸爸從糾紛爆發伊始就堅決反對女兒與ADOR解約，他的立場比任何人都堅定，甚至因此與妻子鬧到訴諸法院，只為奪回自身作為Hyein「法定代理人」的資格，好讓女兒能順利重返ADOR。

不只如此，Hyein爸爸在這場紛爭中扮演積極協調者的角色。他多次與 ADOR高層會面，也親自拜訪Haerin（諧潾）的家人，解釋現況、安撫疑慮、力勸回歸，最終成功讓團內年紀最小的兩位成員Hyein與Haerin率先表態回到ADOR。

韓媒揭露惠仁爸爸成為NewJeans回歸的關鍵推手。（翻攝自IG）韓媒揭露惠仁爸爸成為NewJeans回歸的關鍵推手。（翻攝自IG）

兩位成員宣布回歸後，ADOR也隨即發布聲明表示：「兩位成員及其家人經過長時間的溝通與深思，最終選擇尊重法院判決，並遵守專屬合約內容。我們將全力支持她們今後的活動，也懇請粉絲給予溫暖應援。」同時呼籲外界停止臆測，好讓成員們專心回到舞台。

在聲明發佈不久，其餘三位成員 Minji、Hanni、Danielle 也發布共同聲明，宣布全員一起回歸ADOR。她們解釋：「經過慎重討論後，我們決定回歸ADOR。有一位成員目前在南極，導致聯繫較慢，而由於尚未收到ADOR的回覆，只能先自行發表立場。」紛擾近一年的解約風波終於落幕，粉絲也盼望 NewJeans 能早日專注音樂，重拾最初的活力與舞台光芒。

