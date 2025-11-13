自由電子報
娛樂 最新消息

安歆澐遭老公勒脖「眼白爆血」險死 哭求：我只想活下來

安歆澐、莊英杰婚後7年風波不斷，女方終於決心離婚。（本報資料照，記者陳志曲攝）安歆澐、莊英杰婚後7年風波不斷，女方終於決心離婚。（本報資料照，記者陳志曲攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕歌手安歆澐與小16歲龍舟國手莊英杰結婚7年，婚後屢傳爭吵，近來她上節目《新聞挖挖哇！》揭露震撼內幕，不僅控訴對方婚內出軌，更自曝曾遭家暴、險些喪命，還秀出被勒脖導致眼白全爆血的驚悚照。

安歆澐回憶，當晚她失眠滑手機，原想看看孩子的照片，卻誤拿丈夫手機，意外發現小三傳來火辣照。她氣憤對質，隔天更找上對方丈夫，四人約出面談，原以為事情能落幕，未料丈夫仍與小三藕斷絲連。她表示，既然雙方不願對簿公堂，只好簽下協議書，若再犯就要賠償。

不料某天她收工回家，因情緒低落想在車裡冷靜，卻遭莊英杰突襲。對方情緒失控，先是質問數次「妳什麼時候要上去」，隨後竟拿出美工刀，用她的頭髮纏住脖子狠勒，大吼「今天不是妳死就是我死！」要她交出出軌證據。安歆澐驚恐萬分，拚命求饒：「我如果死了，家人誰照顧？拜託放過我！」

安歆澐遭家暴臉部微血管爆裂、雙眼血紅。（翻攝自YouTube）安歆澐遭家暴臉部微血管爆裂、雙眼血紅。（翻攝自YouTube）

她透露，事後眼結膜嚴重出血、臉部血管爆裂，「那是我第一次感覺生命快沒了。」目前仍在接受心理治療，聽覺甚至出現後遺症。她坦言這段婚姻早已走不下去，「我不要婚姻了，只希望自己能活下來。」

