自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

麥可電影一出全球暴動！神曲《Thriller》40年後強襲排行前十

〔記者傅茗渝／台北報導〕流行樂之王 麥可．傑克森（Michael Jackson） 即將重返大銀幕！由《震撼教育》、《私刑教育》系列導演 安東．富夸（Antoine Fuqua） 執導、三度入圍奧斯卡的編劇約翰．洛根（John Logan） 操刀的全新傳記電影《麥可傑克森》，日前釋出首支預告，短短24小時便衝破1.162億次觀看，氣勢驚人。而在電影熱度帶動下，麥可的經典神曲《Thriller》強勢回流，一舉衝入Billboard Hot 100前十名。

麥可．傑克森傳記片釋出預告，引發全球影迷熱議。（翻攝自X）麥可．傑克森傳記片釋出預告，引發全球影迷熱議。（翻攝自X）

電影由麥可的親侄子賈法．傑克森（Jaafar Jackson）飾演天王本人，預告中不僅出現麥可童年時期的珍貴影像、全球巡演的舞台片段，更重現《Thriller》等經典 MV。背景音樂則選用他1982年的代表作《Wanna Be Startin’ Somethin’》，帶領影迷瞬間回到麥可稱霸全球樂壇的黃金年代。

麥可神曲《Thriller》強勢回流，相隔40年再衝上排行榜前十。（翻攝自X）麥可神曲《Thriller》強勢回流，相隔40年再衝上排行榜前十。（翻攝自X）

電影強大話題也直接牽動麥可的傳奇作品再度翻紅。《Thriller》本週正式重返Billboard Hot 100前十名，距離上次進入前十已是1984年，事隔40年再度上榜，堪稱流行史上的奇蹟。

《Thriller》相隔40年重返Hot100前十，締造流行史奇蹟。（翻攝自billboard）《Thriller》相隔40年重返Hot100前十，締造流行史奇蹟。（翻攝自billboard）

1983年推出的14分鐘《Thriller》MV由《美國狼人在倫敦》導演約翰．藍迪斯（John Landis）掌鏡，以「電影規格」打造狼人、喪屍等恐怖片元素，不僅開創MTV世代，也讓喪屍舞（Zombie Dance）成為橫跨40年、全球萬聖節必跳的經典舞步。MV更是第一支被列入 美國國家影片登記表 的音樂錄影帶，象徵其無可撼動的文化地位。同名專輯《Thriller》累積銷量更突破 6700 萬張，至今仍穩坐「全球最暢銷專輯」寶座，40多年無人能撼動。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中