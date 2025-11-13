徐亨悲喊人生剩還債 演藝工作斷炊現況曝

徐亨透露演藝工作中斷已久，生活壓力沉重。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕58歲徐亨今年4月罕見露面替愛徒陳昶均站台，卻因身形明顯變圓被外界熱議。對此，他坦承自己不是發福，而是2023年因腦瘤動手術，後續長期吃藥導致水腫、月亮臉，體重更一度破百，當時更證實已與小14歲妻子黃于倫離婚，淨身出戶。多年來飽受債務壓力與健康問題的他，昨深夜公開近況，表示：「我經歷了，破產，破病，離婚（淨身出戶），母親往生了！人生所有最坎坷的事都被我碰到了！」

對徐亨來說，最讓他失落的，是自己熱愛的演藝工作幾乎完全停擺。他坦言：「現在活著的意義，只剩努力還債！而我最熱愛的演藝工作…完全沒通告…已經好久沒有演藝工作了……」久未接戲、收入中斷，讓他不得不面對最現實的求生難題。

金鐘男配徐亨昔日風光，如今坦承演藝路停擺。（翻攝自臉書）

他感嘆，如今是自媒體當道的時代，「網紅賺的都比藝人多，廣告也大量的湧入網路…時代真的變了！變得一切都得變…」認為傳統藝人的立足點早已不如以往。他坦言這段時間到處嘗試找生路，但仍覺得這年頭要生存實在不容易。不過他仍自我勉勵：「活的好累，但是又何奈，無可奈何…只能一直為自己加油打氣，努力的活著，加油吧！」不少粉絲留言安慰，希望他能撐過低潮、重新出發。

