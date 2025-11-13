自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐亨悲喊人生剩還債 演藝工作斷炊現況曝

徐亨透露演藝工作中斷已久，生活壓力沉重。（翻攝自臉書）徐亨透露演藝工作中斷已久，生活壓力沉重。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕58歲徐亨今年4月罕見露面替愛徒陳昶均站台，卻因身形明顯變圓被外界熱議。對此，他坦承自己不是發福，而是2023年因腦瘤動手術，後續長期吃藥導致水腫、月亮臉，體重更一度破百，當時更證實已與小14歲妻子黃于倫離婚，淨身出戶。多年來飽受債務壓力與健康問題的他，昨深夜公開近況，表示：「我經歷了，破產，破病，離婚（淨身出戶），母親往生了！人生所有最坎坷的事都被我碰到了！」

對徐亨來說，最讓他失落的，是自己熱愛的演藝工作幾乎完全停擺。他坦言：「現在活著的意義，只剩努力還債！而我最熱愛的演藝工作…完全沒通告…已經好久沒有演藝工作了……」久未接戲、收入中斷，讓他不得不面對最現實的求生難題。

金鐘男配徐亨昔日風光，如今坦承演藝路停擺。（翻攝自臉書）金鐘男配徐亨昔日風光，如今坦承演藝路停擺。（翻攝自臉書）

他感嘆，如今是自媒體當道的時代，「網紅賺的都比藝人多，廣告也大量的湧入網路…時代真的變了！變得一切都得變…」認為傳統藝人的立足點早已不如以往。他坦言這段時間到處嘗試找生路，但仍覺得這年頭要生存實在不容易。不過他仍自我勉勵：「活的好累，但是又何奈，無可奈何…只能一直為自己加油打氣，努力的活著，加油吧！」不少粉絲留言安慰，希望他能撐過低潮、重新出發。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中